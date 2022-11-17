في سابقة هي الأولى من نوعها: ثلاث نساء لتحكيم مباريات كأس العالم في قطر

في خطوة غير مسبوقة، سيشهد كأس العالم 2022 الذي يقام في قطر مشاركة نساء في تحكيم المباريات لأول مرة بتاريخ المونديال. ثلاث سيدات سيدخلن التاريخ كأول "حكمات" لمباريات كأس العالم. من هن ولماذا تم اختيارهن لهذا الدور؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia لهذا اليوم.







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