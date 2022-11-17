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في سابقة هي الأولى من نوعها: ثلاث نساء لتحكيم مباريات كأس العالم في قطر

أس بي أس عربي۲٤

World Cup QandA File Photos

Photo of Match referee Stephanie Frappart. Credit: Mike Egerton/PA/Alamy

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نشر في: 18/11/2022 10:43am, آخر تحديث: 18/11/2022 12:04pm
By Petra Taok, Fares Hassan
المصدر: SBS

إليكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم مجموعة من الأخبار والمواضيع المسلية.

نشر في: 18/11/2022 10:43am, آخر تحديث: 18/11/2022 12:04pm
By Petra Taok, Fares Hassan
المصدر: SBS
في خطوة غير مسبوقة، سيشهد كأس العالم 2022 الذي يقام في قطر مشاركة نساء في تحكيم المباريات لأول مرة بتاريخ المونديال. ثلاث سيدات سيدخلن التاريخ كأول "حكمات" لمباريات كأس العالم. من هن ولماذا تم اختيارهن لهذا الدور؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia لهذا اليوم.


هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.



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