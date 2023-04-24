"المنقوشة اللبنانية والأبجدية المسمارية والشاي المغربي" يزينوا مهرجاناً ثقافياً في سيدني

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منقوشة لبنانية

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يتضمن المهرجان ترويقة منقوش وخطابات رسمية وسوق عكاظ، بالاضافة إلى عرض أزياء للعباءات ودبكة لبنانية مع فرقة ارز لبنان الفولكلورية.

يُقيم المنتدى الثقافي الاسترالي العربي Australian Arab Cultural Forum مهرجان التراث العربي تحت عنوان "تعلم بيديك" وذلك يوم السبت السادس من ايار مايو المقبل في سيدني.
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مهرجان فني للمهاجرين واللاجئين في سيدني

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ويتضمن المهرجان ترويقة منقوش وخطابات رسمية وسوق عكاظ، بالاضافة إلى عرض أزياء للعباءات ودبكة لبنانية مع فرقة ارز لبنان الفولكلورية وأغاني من التراث العربي مع الفنان بشار حنا.
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وقال منظمو المهرجان إن هذا الكرنفال الفني والثقافي المتنوع يختلف عن غيره من المهرجانات الأخرى لانه يتضمن فقرات جديدة منها تعلم العزف على العود مع الفنان رعد الطيب، فضلا عن تعلم كتابة الأبجدية المسمارية بالطين، وهي أول أبجدية في العالم مع الفنان التشكيلي حيدر عبادي.
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وقالت البروفيسورة أميرة عيسى رئيسة المنتدى الثقافي الاسترالي العربي إن المهرجان هو اضافة نكهة ثقافية تعليمية مثل تعلم العود وكتابة الأبجدية المسمارية وهي أول أبجدية بالعالم. الجهات الداعمة لنا هي مفوضية التعددية الثقافية لولاية نيو ساوث ويلز بلدية ليفربول ومؤسسة كور ومركز موارد المهاجرين في غرب سيدني.

وأضافت البروفيسورة أميرة عيسى، لبرنامج أستراليا اليوم، أن "البرنامج يهدف إلى اطلاع وشرح الثقافة العربية للمجتمع الأسترالي الأوسع. نفتتح المهرجان بترويقة من الساعة 11 صباحا إلى 12 يوم السبت السادس من ايار مايو المقبل. بعد ذلك نبدأ برامج وفقرات المهرجان وخطابات رسمية لمسؤولين بمنطقة ليفربول وعمدة بلدية ليفربول السيد ند منون ونواب المنطقة وهي تينا عياد وآخرين."
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Prof. Amira Issa

والبروفيسورة أميرة عيسى حاصلة على وسام الشرف برتبة فارس من فرنسا وان "ثقافتي فرنسية فكرمتني الدولة الفرنسية بهذا الوسام. ونحن الان بصدد تنظيم المؤتمر الثقافي في جامعة سيدني ونشكر مجلس بلدية ليفربول لدعمها لهذا المؤتمر."
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المزيد في التدوين الصوتي اعلاه

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