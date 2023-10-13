التعامل مع الشريك وأفراد العائلة في وقت الأزمات: خمس نصائح للحفاظ على السلام العائلي

Family love

Source: Getty / Getty images

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

كيف تؤثر النزاعات المسلحة والكوارث على العلاقات الأسرية وكيف يجب التعامل معها لكي لا تصبح العائلة "فشة خلق".

هل تشعرون بالقلق أو التوتر أو الغضب عند متابعة أحداث كالحروب أو الكوارث الطبيعية؟ كيف تعبرون عن هذه المشاعر؟ هل أثرت هذه الأحداث على علاقاتكم بأفراد أسرتكم؟ كيف يمكن التعامل مع هذه المشاعر لصون علاقتنا مع من نحب؟

توالت الاحداث في الفترة الاخيرة واصبح من الصعب النأي بالنفس عن متابعة ما يدور حولنا في العالم. الكثيرون لديهم اهل وأصدقاء في مناطق الكوارث الطبيعية ومناطق النزاع.

كثيرون هم الذين لا ينامون الا ساعات قليلة لمتابعة ما يجري والتواصل مع أهلهم في كل أنحاء العالم.  وكثيرون هم من فقدوا أعزاء في الكوارث الاخيرة. صور الدمار ومشاهد الضحايا، وسماع صرخات الناس ومتابعة الاخبار وسماع آراء سياسية مختلفة. توتر في كل شي وفي كل مكان.

في هذه الحلقة من دردشة عائلية نناقش مع مستشارة العلاقات الاسرية وفض النزاعات رند فايد هذه المواضيع.

لا شك ان كل ما ذكرناه يغير نفسية الانسان ويعكر مزاجه، ربما يكون هناك شعور بالقلق أو الخوف وحتى بالغضب.  
  • كيف تؤثر هذه الاحداث المتسارعة على المهاجر؟ 
  • قد يكون الزوج او الزوجة  قلقين على اهلهم وعائلتهم لكنهم لا يتكلمون عن ذلك — الى ماذا يؤدي كبت المشاعر؟  
  • ما هي السلوكيات المحتملة تجاه الشريك  - في حال شعور الطرف الاخر  بهذه الضغوط؟  
  • لماذا  تكون (فشة الخلق ) بمن نحب وبمن هم قريبون منا؟  
  • ما هي افضل السبل لاحتواء هذه المواقف المتفجرة ضمن الاسرة؟  الحفاظ على السلام بين الشريكين.  

استمعوا إلى اللقاء مع مستشارة العلاقات الأسرية رند فايد في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.


 لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
شارك

الأكثر متابعة

Copy of 2 WAY WEBSITE HEADER (21).jpg

أستراليا تنعي أول ضحية لها في أحداث غزة

05:23
Kariong glyphs.jpg

ما سر النقوش الهيروغليفية التي وجدت في منتزه في نيو ساوث ويلز؟

16:59
Ayman main 1.jpg

الدكتور ايمن نفادي: عالم استرالي مصري تصفه جامعة امريكية بواحد من اكثر العلماء تميزا وتأثيرا في العالم

11:55
ملبورن تخسر لقبها كأرخص مدينة للإيجار في استراليا. فمن اخذ منها اللقب يا ترى

ملبورن تخسر لقبها كأرخص مدينة للإيجار في استراليا. فمن اخذ منها اللقب يا ترى؟

13:01
MicrosoftTeams-image (19).png

'غنّوا في السلم وفي الحرب': العازف الفلسطيني خليل قمر يرى في الموسيقى لغة السلام

10:43
Australia Explained: Clothing Waste - Woman folding laundry

كيف تتخلصون من ملابسكم غير المرغوب فيها بطريقة صديقة للبيئة في أستراليا؟

16:46
Voice Debate Jamal and Saud.jpg

مناظرة بين مؤيد ومعارض للصوت: هل يغير الاستفتاء وجه أستراليا للأبد؟

What to expect on vote day WEB HEADER.jpg

مع اقتراب موعد استفتاء 'الصوت'.. هذا ما سيحدث يوم السبت المقبل

Latest podcast episodes

FREE PALESTINE RALLY SYDNEY

دعوات لضبط النفس ومخاوف من انتقال التوتر الى استراليا مع استمرار حرب اسرائيل وحماس

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 13/10/2023

hsc.jpg

40% من طلاب HSC يعانون من القلق: كيف يخلق الأهل في الجالية العربية بيئة هادئة للدراسة؟

Napoleon hat.png

قبعة نابليون بونابارت الشهيرة في مزاد عالمي بالعاصمة الفرنسية