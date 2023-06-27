مقتل شخص وإصابة أربعة في انهيار مبنى في محافظة الإسكندرية في مصر

أعلنت السلطات المصرية انتشال أول جثمان من ضحايا حادث انهيار عقار الإسكندرية مؤكدة استمرار عمليات البحث.





وقد تم الإعلان عن إصابة 4 أشخاص في انهيار مبنى مكوّن من 14 طابقا في منطقة المنتزه في محافظة الإسكندرية.





وقد تم رفع حالة الاستنفار في مستشفيات الإسكندرية، كما أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق في الحادث.





تحدثت سناء وهيب وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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