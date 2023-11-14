فرانشيسكا ألبانيزي في أديلايد لمناقشة آخر تطورات الحرب في غزة

وصلت إلى أديلايد المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي لمناقشة آخر تطورات الحرب في غزة . الدكتور إبراهيم الأسعد عضو جمعية أصدقاء فلسطين الأستراليين AFOPA وأحد المشاركين في المحاضرة التي ألقتها ألبانيزي يضيء على هذه الزيارة وأهمية دور الأمم المتحدة في تهدئة الصراع الدائر في غزة. استمعوا إلى اللقاء كاملاً في التدوين الصوتي بأعلى الصفحة.
Credit: AFOPA
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