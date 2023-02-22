برنامج مجاني يرشد المهاجرين لاجتياز امتحان الحصول على الجنسية الأسترالية

النقاط الرئيسية: تساهم السيدة مرفت الطرزي من جمعية Sydwest بإرشاد المتقدمين وتهيئتهم لاجتياز اختبار الجنسية الأسترالية.

يتم تقديم الجلسات الإرشادية وتوفير الكتاب والتعليم مجاناً عبر منصة "زوم".

أحد المنتسبين لم يكن يجيد كتابة العربية ولا الإنجليزية لكنه بالمثابرة نجح من الامتحان الأول.

بات الحصول على الجنسية الأسترالية، يُلزم المتقدمين على تأدية واجتياز امتحان متعدد الأسئلة باللغة الإنجليزية.





وحيث إن أستراليا عُرفت كبلد متعدد الثقافات ويحترم التنوع؛ فقد استدعى الأمر من المهاجرين القادمين والمتقدمين للحصول على إرشادات لاجتياز هذا الاختبار للحصول على المواطنة الأسترالية.





السيدة ميرفت الطرزي الأخصائية العامة في قسم الاستقرار في منظمة Sydwest لخدمات المتعددة الثقافات في مدينة سيدني، تقوم بالمساعدة و التعليم و الإرشاد لأي شخص على وشك التقدم للحصول على الجنسية “المواطنة" الأسترالية.



توضح السيدة الطرزي أن هناك شروطًا يجب توفرها حسب العمر لتقديم الطلب.





منها تحقيق توافر المدة الزمنية أي مرور أربع سنوات، وبقاء المهاجر السنة الأخيرة كاملة في أستراليا قبل التقدم.





وتضيف السيدة مرفت الطرزي: "أن الطلبات تنقسم لأنواع متنوعة وفقًا للفئة العمرية، للتقدم للحصول على الامتحان".



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من ضمن الخدمات المجانية التي تقدمها Sydwest توفير الكتاب، مطبوعاً، التعليم عبر منصة "زووم" كل جمعة، تعبئة الطلبات بشكل صحيح.





كيفية تقديم الطلب للحصول على الإرشاد والتعليم والخدمات المجانية:



تقول السيدة مرفت الطرزي إنه يمكن للراغبين بالحصول على هذه الخدمة التواصل عبر الموقع الإلكتروني Sydwest والاتصال برقم المنظمة وطلبها بشكل شخصي ليتم والتواصل مع طالب الخدمة ووضمه للمجموعة وتزويده بالمعلومات للحصول على كافة الخدمات حتى اجتياز الامتحان.









ونوهت السيدة الطرزي أن البرنامج المجاني موجه للناطقين باللغة العربية، و في محاضراته يتم شرح وقراءة المفاهيم والمحاور في الكتاب، ومن ثم تشرحها باللغة العربية، للتأكد من فهم المتقدمين من كل نقطة ونقاشها بطريقة تعزز فهم المادة بشكل جيد.



Australian Citizenship Ceremony Source: AAP وتنصح السيدة الطرزي جميع المهاجرين قراءة هذا الكتاب لأنه غني بالمعلومات عن تاريخ وقيم أستراليا".





وختمت السيدة الطرزي حوارها مع أس بي أس عربي بإعرابها عن شدة فرحها لدعم المهاجرين قائلة:





"أشعر بالفخر حين أتلقى اتصالات المشاركين وتعبيرهم عن فرحهم باجتياز امتحان المواطنة و الحصول على الجنسية، وإرسال صورهم بعد الحصول على الشهادة."



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لمعرفة المزيد عن موضوع الدروس المجانية للتقدم لامتحان الحصول على المواطنة مع السيدة ميرفت الطرزي. يرجى الضغط على التدوين الصوتي.





يذكر أن منظمة Sydwest هي منظمة غير ربحية تقدم خدماتها للمجتمع المتعدد الثقافات منها:





رعاية المسنين، خدمات NDISذوي الاحتياجات الخاصة، خدمات الاستقرار، دعم النساء والأطفال، خدمات الشباب، الإسكان





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