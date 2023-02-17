"من العراق إلى أستراليا، جواهر من رحلتي": كتاب يسهل رحلة كل مهاجر جديد إلى أستراليا

basim 2.png

Source: Supplied

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

سيطلق باسم شمعون كتاباً عن رحلته الى استراليا بعنوان:"من العراق إلى أستراليا: جواهر من رحلتي"، في حدث خاص يوم الأربعاء 22 فبراير في فيرفيلد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة.

Key Points
  • واجه شمعون العديد من التحديات منذ وصوله إلى هذه البلاد من تعلم لغة جديدة، والعثور على عمل ومكان للعيش، والتكيف مع ثقافة جديدة.
  • وثق بسيم رحلته إلى أستراليا في كتاب أستراليا بعنوان: "من العراق إلى أستراليا: جواهر من رحلتي"
  • يتضمن الكتاب سبعة فصول، وأشار شمعون إلى أن الفصل الأخير هو الأهم إذ يذكر فيه عشر معتقدات مغلوطة أوسائدة حول اللاجئين
وصل بسيم شمعون الى أستراليا في العام ٢٠٠٥ كلاجئ مراهق من العراق.

واجه شمعون العديد من التحديات منذ وصوله إلى هذه البلاد من تعلم لغة جديدة، والعثور على عمل ومكان للعيش، والتكيف مع ثقافة جديدة.

ولكنه لم يفقد الأمل لا بل حوّل هذه العوائق إلى حافز فتطوع لأكثر من 30 منظمة، وساعد الوافدين الجدد في الترجمة وملء الاستمارات، وتدريب اللاجئين على المشاركة في مشاريع جمع التبرعات لتطوير مشاريع تعليمية، ومساعدة الأستراليين الجدد على عيش حياتهم بشكل أفضل.

وها هو اليوم يعلن إطلاق كتاب جديد يوثق رحلته الى أستراليا بعنوان: "من العراق إلى أستراليا: جواهر من رحلتي"، في حدث خاص يوم الأربعاء 22 فبراير في فيرفيلد ، بحضور العديد من الشخصيات منها
اقرأ المزيد

"لا ظروف العمل ولا الأجور تشجع الممرضين على البقاء في هذه المهنة": تقرير صادم عن وضع الممرضين في أستراليا

استضاف برنامج "Good Morning Australia" شمعون الذي استهل حديثه متكلماً عن المعانات التي مر بها خلال رحلته في أستراليا، وخيبة الأمل التي كان يشعر بها في بعض الأوقات، فلم يكن من السهل عليه تعلم اللغة وإيجاد عمل والاستقرار.

أما عن الكتاب المكون من 41 صفحة فقط فدون شمعون فيه أهم المحطات التي عاشها منذ هروبه من العراق بسبب الحرب حتى وصوله واستقراره في أستراليا.
أحببت أن أشارك اللاجئين الجدد قصتي
يتضمن الكتاب سبعة فصول، وأشار شمعون إلى أن الفصل الأخير هو الأهم إذ يذكر فيه عشر معتقدات مغلوطة أوسائدة حول اللاجئين استطاع أن يكتشفها من خلال قيامه بالعديد من الأبحاث والدراسات مع أكاديميين واجتماعيين وطبعاً من خلال خبرته الشخصية.
وأبرز هذه الخرافات أن اللاجئ في أستراليا لا يعمل ويعيش على عاتق الدولة.
أتمنى أن يصل هذا الكتاب إلى كل الناس لنثبت لهم أن هذه المعتقدات غير صحيحة ونريهم الصورة الجميلة للمهاجرين
اقرأ المزيد

"متى أعانق والديّ واخوتي؟": لاجئة يمنية تصف فرحتها بقرار الحكومة منح الإقامة الدائمة للواصلين بالقوارب

وأضاف شمعون أن البلد هو بحاجة إلى المهاجرين الذين يقدمون الكثير ويعملون ويتعبون "لبناء هذا البلد المبارك".

أعطى شمعون أيضاً في كتابه نصائح إلى المهاجرين منها "عدم الخجل من التكلم باللغة الانكليزية"، "أهمية التطوع للاندماج في المجتمع وتطوير المهارات"، "تقبل الماضي للتركيز على المستقبل" و"استغلال كل فرصة متاحة"، إضافةً إلى أبرز الخدمات الأساسية التي يحتاجها اللاجىء في المجتمع كالبحث عن عمل وأرقام المؤسسات التي يمكن أن تساعدهم وتسهل عليهم الطريق.
لم يكن من السهل علي أن أوثق كل هذه الأمور في 41 صفحة
وختم شمعون أنه تم إنتاج الكتاب ليكون سهل القراءة، وسيتم توزيعه مجانًا بدعم من Navitas Skilled Futures (NSF) و Settlement Services International وهو مدرج في المكتبة الوطنية الأسترالية في كانبيرا ومتاح حاليًا في جميع فروع مكتبات مدينة فيرفيلد، ويمكن الوصول إلى النسخة الرقمية
From Iraq to Australia - Jewels from My Journey



 يمكنكم الإستماع إلى القصة كاملة في التسجيل الصوتي المرفق أعلى الصفحة.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.


يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBS عربي News 
في أي وقت على SBS On Demand.
شارك

اخترنا لك

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

'كن مستعدا للسفر': اليك أحدث نصائح السفر من الحكومة الاسترالية

12:26

الدكتور تميم درويش يكشف أسرار 'الكبسولة المشعة' التي أثارت الذعر في أستراليا

14:21

تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600: تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرة

حادث سير مروّع في سيدني يودي بحياة شابين من أصول لبنانية والشرطة تحقق

11:27

قصة نجاح سورية على أرض أسترالية: 3 شركاء يحققون حلمهم بفتح مصلحة تجارية في غرينايكر

11:47

'العراق يولد المبدعين': منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي يكرم أبناء الجالية المتفوقين

13:43

'لا تخشوا الحديث عن الموت': سمر عون شخصية العام تروي قصتها مع المرضى في ساعاتهم الأخيرة

Latest podcast episodes

epa05400297 (FILE) A file picture dated 26 April 2016 shows a Tesla model S electric car on display at the Auto China 2016 motor show in Beijing, China. The carmaker in a blog post on 30 June 2016 revealed that the National Highway Transportation Safety A

ترغب بشراء سيارة كهربائية؟ هذا ما عليك أخذه بعين الاعتبار في أستراليا

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار العراق في أسبوع 17/2/2023

alzheimer.jpg

في الصين: تعرفوا على عمر أصغر مريض زهايمر تم تشخيصه في العالم

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار الصباح 17/2/2023