ابتداءً من 1 تموز: تمديد لتأشيرات الخريجين من الطلاب الدوليين في أستراليا

النقاط الرئيسية سيتم السماح لبعض حاملي تأشيرات الخريجين المؤقتين من الفئة الفرعية 485 بالبقاء في أستراليا لفترة أطول

ولكي يكون الطالب مؤهلاً للحصول على تمديد لتأشيرته، يجب أن يكون طلاب البكالوريوس والماجستير الدوليون حاصلين على مؤهل مدرج في قائمة المؤهلات المعتمدة.

بالنسبة لحاملي تأشيرات الخريجين المؤقتة في أستراليا الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو ستنتهي قبل 1 يوليو 2023 ، تم تقديم ترتيبات انتقالية تتيح لهم التقدم للحصول على تأشيرة Subclass 408 COVID-19 Pandemic Event

في محاولة لتخفيف النقص الحالي في القوى العاملة في أستراليا ، ستقوم الحكومة ابتداءً من الأول من تموز يوليو بتمديد فترة إقامة الطلاب الدوليين ليتمكنوا من العمل في البلاد.





سيتم السماح لبعض حاملي تأشيرات الخريجين المؤقتين من الفئة الفرعية 485 بالبقاء في أستراليا لفترة أطول، حيث سيكون بإمكان خريجي البكالوريوس البقاء في أستراليا لمدة أربع سنوات عوضاً عن عامين.





وقالت وكيلة الهجرة، يسرا الحداد، في حديث لأس بي أس عربي24 ضمن بودكاست "طريق الهجرة" ان التغييرات التي ستبدأ مطلع تموز يوليو المقبل، تتضمن أيضاً تمديد تأشيرة خريجي درجة الماجستير إلى خمس سنوات ارتفاعاً من ثلاث سنوات وتابعت قائلة: "سيُسمح لخريجي لخريجي الدكتوراه بالبقاء في البلاد لست سنوات بعد أن كانت أربع سنوات."



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Credit: bestressnomore.wordpress.com

سيظل التمديد لمدة عام أو عامين للطلاب المؤهلين الذين يعيشون ويعملون ويدرسون في المناطق الإقليمية دون تغيير.

ولكي يكون الطالب مؤهلاً للحصول على تمديد لتأشيرته، يجب أن يكون طلاب البكالوريوس والماجستير الدوليون حاصلين على مؤهل مدرج في قائمة المؤهلات المعتمدة.





واستطردت الحداد قائلة: "جميع خريجي الدكتوراه سيكونون قادرين على الحصول على تمديد لمدة عامين بغض النظر عن مؤهلاتهم. سيتم تطبيق التمديدات تلقائيًا على حاملي تأشيرة الخريجين المؤقتة الذين أكملوا مؤهلاً من القائمة المعتمدة أو الذين يتقدمون للحصول على تأشيرة تخرج مؤقتة اعتبارًا من 1 يوليو 2023."





بالنسبة لحاملي تأشيرات الخريجين المؤقتة في أستراليا الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو ستنتهي قبل 1 يوليو 2023 ، تم تقديم ترتيبات انتقالية تتيح لهم التقدم للحصول على تأشيرة Subclass 408 COVID-19 Pandemic Event وسيوفر هذا فترة إقامة لمدة عامين لأولئك الذين يعملون في أستراليا أو لديهم عرض عمل.





استمعوا إلى حلقة هذا الأسبوع من بودكاست "طريق الهجرة" في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



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