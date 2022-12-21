من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية 22/12/2022

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أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24
نشر في: 22/12/2022 8:02am
By Mohammad Al Sotouhi
تقديم: Petra Taok, Christelle Bassil
المصدر: SBS
مراسلنا في مدينة نيويورك، محمد السطوحي، يقدم لنا في بودكاست هذا الأسبوع قراءة على حصاد عام واهم الاحداث التي تصدرت العام 2022 على الساحة الأميريكية اقتصاديًا، سياسيًا وثقافيًا؟ فكيف ستطوي سنة حافلة بالاحداث صفحاتها الأخيرة في الداخل الأميريكي؟ يمكنكم الاستماع إلى تقرير مراسلتنا في الولايات المتحدة الأمريكيةبالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.
نشر في: 22/12/2022 8:02am
By Mohammad Al Sotouhi
تقديم: Petra Taok, Christelle Bassil
المصدر: SBS
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