أس بي أس عربي۲٤

من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية 22/12/2022

أس بي أس عربي۲٤

Arabic correspondent

أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24

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نشر في: 22/12/2022 8:02am
By Mohammad Al Sotouhi
تقديم: Petra Taok, Christelle Bassil
المصدر: SBS

مراسلنا في مدينة نيويورك، محمد السطوحي، يقدم لنا في بودكاست هذا الأسبوع قراءة على حصاد عام واهم الاحداث التي تصدرت العام 2022 على الساحة الأميريكية اقتصاديًا، سياسيًا وثقافيًا؟ فكيف ستطوي سنة حافلة بالاحداث صفحاتها الأخيرة في الداخل الأميريكي؟ يمكنكم الاستماع إلى تقرير مراسلتنا في الولايات المتحدة الأمريكيةبالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.

نشر في: 22/12/2022 8:02am
By Mohammad Al Sotouhi
تقديم: Petra Taok, Christelle Bassil
المصدر: SBS
للاستماع إلى تقارير مراسلينا من مصر والولايات المتحدة ولبنان والعراق ونيويورك والأراضي الفلسطينية، اضغط على
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