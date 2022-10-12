من مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 12/10/2022

Corr Cairo
أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24
نشر في: 12/10/2022 6:50am
By Mohamed El Shazely
تقديم: Sylva Mezher, Petra Taok
المصدر: SBS
مراسلنا في العاصمة المصرية القاهرة، محمد الشاذلي، يطلعنا في بودكاست هذا الأسبوع على مواضيع البحث في قمة المناخ في شرم الشيخ ويعرج على ملف سد النهضة كثير من التطورات ومصر تجدد التشبث باتفاق ملزم كما ويتطرق الى اختتام مهرجان الاسكندرية السينمائي في دورته ٣٨.
نشر في: 12/10/2022 6:50am
By Mohamed El Shazely
تقديم: Sylva Mezher, Petra Taok
المصدر: SBS
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