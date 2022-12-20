من مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 21/12/202

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أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24
نشر في: 21/12/2022 8:06am
By Mohammad Al-Shazeli
تقديم: Christelle Bassil, Petra Taok
المصدر: SBS
مراسلنا في العاصمة المصرية القاهرة، محمد الشاذلي، يقدم لنا في بودكاست هذا الأسبوع قراءة على اهم الاحداث التي تصدرت العام 2022 على الساحة المصرية سياسيًا، اقتصاديًا وثقافيًا. فكيف ستطوي سنة حافلة بالتحديات العالمية صفحاتها الأخيرة في الداخل المصري في حصاد عام؟ يمكنكم الاستماع إلى تقرير مراسلتنا في الأراضي الفلسطينية بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.
نشر في: 21/12/2022 8:06am
By Mohammad Al-Shazeli
تقديم: Christelle Bassil, Petra Taok
المصدر: SBS
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