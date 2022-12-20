أس بي أس عربي۲٤

من مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 21/12/202

أس بي أس عربي۲٤

Arabic correspondent

أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24

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نشر في: 21/12/2022 8:06am
By Mohammad Al-Shazeli
تقديم: Christelle Bassil, Petra Taok
المصدر: SBS

مراسلنا في العاصمة المصرية القاهرة، محمد الشاذلي، يقدم لنا في بودكاست هذا الأسبوع قراءة على اهم الاحداث التي تصدرت العام 2022 على الساحة المصرية سياسيًا، اقتصاديًا وثقافيًا. فكيف ستطوي سنة حافلة بالتحديات العالمية صفحاتها الأخيرة في الداخل المصري في حصاد عام؟ يمكنكم الاستماع إلى تقرير مراسلتنا في الأراضي الفلسطينية بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.

نشر في: 21/12/2022 8:06am
By Mohammad Al-Shazeli
تقديم: Christelle Bassil, Petra Taok
المصدر: SBS
للاستماع إلى تقارير مراسلينا من مصر والولايات المتحدة ولبنان والعراق ونيويورك والأراضي الفلسطينية، اضغط على

 


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