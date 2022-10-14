أس بي أس عربي۲٤

من مراسلينا: أخبار العراق في أسبوع 14/10/2022

أس بي أس عربي۲٤

Arabic correspondent

أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 14/10/2022 7:04am
By Ashraf Al Azzawy
تقديم: Sylva Mezher, Petra Taok
المصدر: SBS

مراسلنا في العاصمة العراقية بغداد، أشرف العزاوي، يطلعنا في بودكاست هذا الأسبوع على حسم انتخاب رئيس للجمهورية العراقية بعد ان أسفر التصويت النهائي بعد عام من العرقلة، عن فوز عبد اللطيف رشيد بعدد اصوات وصل الى 157 صوتا مقابل 99 صوتا لبرهم صالح، فيما تم اعتبار 9 اصوات باطلة. يتناول العزاوي ايضًا تفاصيل تكليف الرئيس الجديد لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة كما ويعرج العزاوي على موقف الكتل المعارضة ومنها التيار الصدري.

نشر في: 14/10/2022 7:04am
By Ashraf Al Azzawy
تقديم: Sylva Mezher, Petra Taok
المصدر: SBS
Correspondent
شارك

Latest podcast episodes

Ahmed Masri

الفنان اللبناني أحمد المصري: أعشق الغناء باللهجة اللبنانية لهذه الأسباب

LAURIE 2.jpg

" لبنان ليس بالرابح الأكبر او حتى بالرابح ": ترسيم الحدود ضربة رابحة للبنان، إسرائيل أم حزب الله؟

أخبار المساء

نشرة أخبار الصباح 14/10/2022

Australia’s living costs rising

طبيب صحة عامة يؤكد وجود أزمة في أستراليا: "حبنا للمهنة يجلعنا نستمر لكن الضغوط كبيرة جدا"