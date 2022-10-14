من مراسلينا: أخبار العراق في أسبوع 14/10/2022

Correspondent
أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24
نشر في: 14/10/2022 7:04am
By Ashraf Al Azzawy
تقديم: Sylva Mezher, Petra Taok
المصدر: SBS
مراسلنا في العاصمة العراقية بغداد، أشرف العزاوي، يطلعنا في بودكاست هذا الأسبوع على حسم انتخاب رئيس للجمهورية العراقية بعد ان أسفر التصويت النهائي بعد عام من العرقلة، عن فوز عبد اللطيف رشيد بعدد اصوات وصل الى 157 صوتا مقابل 99 صوتا لبرهم صالح، فيما تم اعتبار 9 اصوات باطلة. يتناول العزاوي ايضًا تفاصيل تكليف الرئيس الجديد لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة كما ويعرج العزاوي على موقف الكتل المعارضة ومنها التيار الصدري.
نشر في: 14/10/2022 7:04am
By Ashraf Al Azzawy
تقديم: Sylva Mezher, Petra Taok
المصدر: SBS
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