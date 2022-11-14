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من مراسلينا: أخبار لبنان في أسبوع 14/11/2022
أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24
مراسنا في العاصمة اللبنانية بيروت، أنطوان سلامة، يطلعنا في بودكاست هذا الأسبوع حول تواصل وتصعيد حدّة المواجهات في الجنوب اللبناني بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله وفصائل فلسطينية ويعرّج سلامة على مواجهة لبنان مشكلة شغور جديدة مع فراغ متوقع في موقع قيادة الجيش اللبناني وسط انقسام بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وكما ويتطرّق الى فعاليات سباق بيروت ماراتون.
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