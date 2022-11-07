من مراسلينا: أخبار لبنان في أسبوع 7/11/2022

يعرج سلامة ايضًا على المساعي التي يبذلها وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن للتهدئة والتي لم تشمل لبنان في حين برز موقف للبطريرك الماروني دعا الى تحييد لبنان من الحرب المدمّرة كما ويتطرق الى تأثر الحركة الثقافية والفنية في بيروت من حرب غزة.







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