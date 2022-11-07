يعرج سلامة ايضًا على المساعي التي يبذلها وزير الخارجية الأميركية انتوني بلينكن للتهدئة والتي لم تشمل لبنان في حين برز موقف للبطريرك الماروني دعا الى تحييد لبنان من الحرب المدمّرة كما ويتطرق الى تأثر الحركة الثقافية والفنية في بيروت من حرب غزة.
من مراسلينا: أخبار لبنان في أسبوع 7/11/2022
أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24
مراسنا في العاصمة اللبنانية بيروت، أنطوان سلامة، يطلعنا في بودكاست هذا الأسبوع على انضمام لبنان الى قائمة استهداف المدنيين في الحرب الإسرائيلية على غزة واستمرار المواجهات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله والفصائل الفلسطينية التي تدعمه، ما أدى إلى استشهاد سميرة عبد الحسين أيوب، واحفادها الثلاثة ريماس تالين وليان محمود واصابة والدتهم وخالهم الصحافي سمير ايوب بجروح خطيرة في منطقة عيناثا - عيترون في جنوب لبنان. فيما يتقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن ضدّ إسرائيل بعد "استهداف مدنيين"، وتزايد التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية واتساع رقعة الاستهداف في الطرفين وأمين العام لحزب الله حسن نصرالله توعّد في خطابه بان اي استهداف للمدنيين في لبنان سيقابله استهداف للمدنيين في إسرائيل.
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