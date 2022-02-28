من مراسلينا: أخبار لبنان في أسبوع 28/2/2022

Arabic correspondent

أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24

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مراسنا في العاصمة اللبنانية بيروت، أنطوان سلامة، يطلعنا في بودكاست هذا الأسبوع على كشف القوى الأمنية عن المتهمين بقتل الشيخ أحمد الرفاعي وتحرير الشاب المخطوف ميشال مخول. يعرج سلامة ايضًا على الملف المصرفي مع عودة المصارف اللبنانية في بداية الأسبوع عملها بعد اضراب استمر ثلاثة أسابيع كما ويتطرق الى انطلاق فعاليات مهرجان البستان الدولي في حفلات في الشوارع فوز الشقيقتين ميشيل ونويل كسرواني بجائزة "الدبّ الذهبي" لأفضل فيلم قصير في ختام الدورة الـ 73 من "مهرجان برلين السينمائي"

 

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