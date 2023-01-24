من مراسلينا: أخبار لبنان في أسبوع 24/1/2023

Arabic correspondent

أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24

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مراسنا في العاصمة اللبنانية بيروت، أنطوان سلامة، يطلعنا في بودكاست هذا الأسبوع على مفاجأة استئناف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تحقيقاته في القضية المتوقفة منذ 13 شهرا، مدعيًا على ثمانية أشخاص جدد وإخلاء سبيل خمسة موقوفين في الملف، ويعرج سلامة على اجتماع ما بعد الخلاف بين التيار الوطني الحر وحزب الله بشأن انتخاب رئيس للجمهورية وسط استمرار اعتصام نواب التغيير لا يزال في قاعة المجلسِ النيابي. كما ويتطرق الى تألق فرقة المياس اللبنانية مع النجمة العالمية بيونسيه في حفل استعراضي في دبي.



يمكنكم الاستماع إلى تقرير مراسلنا في العاصمة بيروت بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.

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