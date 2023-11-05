من مراسلينا: أخبار الأراضي الفلسطينية في أسبوع 6/11/2023
أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24
مراسلتنا في الأراضي الفلسطينية، راما يوسف، تطلعنا في بودكاست هذا الأسبوع حول آخر التطورات في الضفة الغربية مع ارتفاع عدد القتلى وحصيلة جرحى وقتلى تخطت 34 الفًا، كما وتعرج يوسف على الملف الأمني وما يجري من اعتقالات واقتحام لبعض مناطق الضفة الغربية، اخرها في ابو ديس والاشتباكات المسلحة التي اسفرت عن مقتل ثلاث فلسطينيين بها. كما وتتطرق يوسف الى توسع العملية البرية في قطاع غزة ومشهد التظاهرات الاحتجاجية في إسرائيل التي أعلنت أن الاتفاق على هدنة إنسانية في غزة يجب أن يشمل إطلاق سراح الرهائن.
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