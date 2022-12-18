أس بي أس عربي۲٤

من مراسلينا: أخبار الأراضي الفلسطينية في أسبوع 19/12/2022

أس بي أس عربي۲٤

Arabic correspondent

أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24

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نشر في: 19/12/2022 8:50am
تقديم: Petra Taok, Christelle Bassil
المصدر: SBS

مراسلتنا في الأراضي الفلسطينية، راما يوسف، تقدم لنا في بودكاست هذا الأسبوع قراءة على اهم الاحداث التي تصدرت العام 2022 على الساحة الفلسطينية اقتصاديًا، سياسيًا وثقافيًا؟ فكيف ستطوي سنة حافلة بالاحداث صفحاتها الأخيرة في الداخل الفلسطيني؟ يمكنكم الاستماع إلى تقرير مراسلتنا في الأراضي الفلسطينية بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.

نشر في: 19/12/2022 8:50am
تقديم: Petra Taok, Christelle Bassil
المصدر: SBS
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