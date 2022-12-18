من مراسلينا: أخبار الأراضي الفلسطينية في أسبوع 19/12/2022

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أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24
نشر في: 19/12/2022 8:50am
تقديم: Petra Taok, Christelle Bassil
المصدر: SBS
مراسلتنا في الأراضي الفلسطينية، راما يوسف، تقدم لنا في بودكاست هذا الأسبوع قراءة على اهم الاحداث التي تصدرت العام 2022 على الساحة الفلسطينية اقتصاديًا، سياسيًا وثقافيًا؟ فكيف ستطوي سنة حافلة بالاحداث صفحاتها الأخيرة في الداخل الفلسطيني؟ يمكنكم الاستماع إلى تقرير مراسلتنا في الأراضي الفلسطينية بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.
نشر في: 19/12/2022 8:50am
تقديم: Petra Taok, Christelle Bassil
المصدر: SBS
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