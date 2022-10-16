من مراسلينا: أخبار الأراضي الفلسطينية في أسبوع 17/10/2022

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أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24
نشر في: 17/10/2022 6:53am, آخر تحديث: 17/10/2022 6:57am
تقديم: Sylva Mezher, Petra Taok
المصدر: SBS
مراسلتنا في الأراضي الفلسطينية، راما يوسف ، تجول بنا في بودكاست هذا الأسبوع على آخر التطورات الميدانية والتي وصفت بالعنيفة في الاراضي الفلسطينية، وتعرج يوسف على الملف الانتخابي والتحضيرات للانتخابات في ظل تداعي الوضع الأمني في الضفة الغربية كما وتتحدث يوسف عن فعاليات معرض فلسطين للصناعات الإنشائية المقام في مدينة الخليل لتطوير القطاع الصناعي والتجاري رغم الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني. يمكنكم الاستماع إلى التقرير الصوتي من رام الله بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه. للاستماع إلى تقارير مراسلينا من مصر والولايات المتحدة ولبنان والعراق والأراضي الفلسطينية، اضغط على هذا الرابط.
نشر في: 17/10/2022 6:53am, آخر تحديث: 17/10/2022 6:57am
تقديم: Sylva Mezher, Petra Taok
المصدر: SBS
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