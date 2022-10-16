أس بي أس عربي۲٤

من مراسلينا: أخبار الأراضي الفلسطينية في أسبوع 17/10/2022

أس بي أس عربي۲٤

Arabic correspondent

أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24

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نشر في: 17/10/2022 6:53am, آخر تحديث: 17/10/2022 6:57am
تقديم: Sylva Mezher, Petra Taok
المصدر: SBS

مراسلتنا في الأراضي الفلسطينية، راما يوسف ، تجول بنا في بودكاست هذا الأسبوع على آخر التطورات الميدانية والتي وصفت بالعنيفة في الاراضي الفلسطينية، وتعرج يوسف على الملف الانتخابي والتحضيرات للانتخابات في ظل تداعي الوضع الأمني في الضفة الغربية كما وتتحدث يوسف عن فعاليات معرض فلسطين للصناعات الإنشائية المقام في مدينة الخليل لتطوير القطاع الصناعي والتجاري رغم الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني. يمكنكم الاستماع إلى التقرير الصوتي من رام الله بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه. للاستماع إلى تقارير مراسلينا من مصر والولايات المتحدة ولبنان والعراق والأراضي الفلسطينية، اضغط على هذا الرابط.

نشر في: 17/10/2022 6:53am, آخر تحديث: 17/10/2022 6:57am
تقديم: Sylva Mezher, Petra Taok
المصدر: SBS
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