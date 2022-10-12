من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 13/10/2022

GMA correspondent
أهم أخبار الدول العربية مع مراسلينا من لبنان ومصر والأراضي الفلسطينية والعراق والولايات المتحدة. Source: SBS / SBS Arabic24
نشر في: 13/10/2022 7:03am
By Mohammed Al-Sutouhi
تقديم: Sylva Mezher, Petra Taok
المصدر: SBS
مراسلنا في مدينة نيويورك، محمد السطوحي، يطلعنا في بودكاست هذا الأسبوع على سعي وواشنطن لحشد المزيد من الدعم لأوكرانيا فيما يواجه الرئيس الأميريكي جو بايدن انتقادات بعد تحذيره من كارثة نووية كبرى اذا مانفذت روسيا تهديداتها باستخدام اسلحة نووية تكتيكية فى اوكرانيا، كما ويتطرق الى توتر فى العلاقات الامريكية السعودية فى ضوء اتفاق الرياض مع روسيا على خفض انتاج النفط ، ويعرج السطوحي على اعراب واشنطن عن قلقها لتدهور الاوضاع فى الضفة الغربية.
نشر في: 13/10/2022 7:03am
By Mohammed Al-Sutouhi
تقديم: Sylva Mezher, Petra Taok
المصدر: SBS
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