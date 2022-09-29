من سيدني إلى غزة: مبادرة إنسانية لحماية أطفال غزة من الغرق

النقاط الرئيسية: يستهدف المشروع تدريب الأطفال من الذكور والإناث للأعمار 6 و10 سنوات.

مع ارتفاع حالات الغرق سنوياً في غزة، تعمل المبادرة على توفير مكان آمن يؤهل الأطفال للعب وتعلم السباحة.

المبادرة ستنطلق يوم الجمعة 7 أكتوبر الساعة السابعة مساء في سيدني.

مشروع "غزة لركوب الأمواج والإنقاذ" مبادرة من لجنة الشواطئ الشمالية لفلسطين NBCP وهي فرع من الائتلاف من أجل العدالة والسلام في فلسطين- CJPP بالشراكة مع North Steyne Surf Life Saving Club في مانلي.





وقال منسق الحدث شامخ بدرة وعضوNorthern Beaches Committee for Palestine: " ستخصص التبرعات التي سيتم جمعها في هذه المبادرة لدعم إنشاء برنامج Nippers في غزة. ويستهدف المشروع كمرحلة أولى، على توفير تدريب للأطفال من الذكور والإناث الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات".





وأضاف: " كما سنقوم بإنشاء نادٍ للإنقاذ على شاطئ غزة بطاقة كاملة".



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وقد بدأت المرحلة الأولى من مشروع غزة لركوب الأمواج في الفترة بين عامي 2019/2020 حيث تم ابتعاث الشابين محمد صالح وحسن الحبيل من غزة إلى أستراليا لتعلم الإنقاذ على الشواطئ وفق الطريقة الأسترالية وتدريبات مساندة هامة على طول خطوط الشواطئ الأسترالية، وكيفية إنشاء نادٍ لركوب الأمواج.



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وقد تدرب الشابان تحت إشراف North Steyne Surf Life Saving Club على إجراء الدوريات، والتدرب على ركوب الأمواج والإنقاذ، واكتسبا مهارات الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية، والتدرب على كيفية تشغيل برنامج غزة لركوب الأمواج Nippers بالإضافة لإدارة نادٍ لإنقاذ الحياة عند ركوب الأمواج.





وقد حصل محمد صالح وحسن الحبيل بعد تدربهما على شهادة معتمدة في إنقاذ راكبي الأمواج وفق الطريقة الأسترالية، حيث عادا إلى غزة لإنشاء نادٍ وبرنامج Nippers لتعليم الأطفال الفلسطينيين السلامة عند ركوب الأمواج والسباحة.





ويهدف البرنامج لتوفير مكان آمن للأطفال للعب وتعلم السباحة، خاصة مع ارتفاع حدوث حالات غرق متعددة سنوياً في غزة.





ورغم ارتفاع معدلات البطالة والفقر الجماعي في غزة، فإن مبادرة إنقاذ الأرواح، لا تعمل على المحافظة على سلامة الناس على الشاطئ فقط، بل تعتبر مكاناً هاماً لمشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والمجتمعية.





يذكر أن المبادرة ستنطلق يوم الجمعة 7 أكتوبر الساعة السابعة مساء في





Bryan Brown Theatre 80 Rickard Rd, Bankstown NSW2200





للاستماع للقاء مع منسق المبادرة شامخ بدرة، يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.









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