تداعيات الحرب في غزة: الاستراليون يلغون رحلاتهم بعد أشهر من حجز التذاكر والانتظار

فيما تتصاعد حدة الحرب في غزة بين اسرائيل وحماس، نصحت وزارة الخارجية الاستراليين بعدم السفر الى منطقة الشرق الاوسط .





وتبعا لذلك قام العديد من الافراد والعائلات من الجالية العربية بتغيير خططهم والغاء او اعادة جدولة تذاكر الطيران التي حجزوها.





من بين هؤلاء السيدة روز رعد وابنتها واللتان قامتا بالغاء رحلتهما قبل يومين فقط من موعدها بعد ان فقدتا الامل في تغير الموقف في الشرق الاوسط.





وقالت روز في حديث لها مع SBS Arabic24 إنها حجزت تذاكر الطيران لهذه السفر قبل أربعة أشهر وقامت بابلاغ اقاربها في سوريا بموعد السفر.





وأضافت أنها حصلت على إجازة من العمل للقيام بهذه السفرة التي تتطلب منها المرور بلبنان عن طريق الطيران ومن ثم أخذ الطريق البري إلى سوريا.



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السيدة روز التي كانت قد وعدت أقاربها في سوريا وهم والديها وأختها وخطيب ابنتها بهذه الزيارة قالت إنها تالمت كثيراً لالغاء الرحلة لأنها لم تلتقي بهم خلال السنوات الخمس الماضية.





وأوضحت أنها حصلت على الجنسية الاسترالية في تموز يوليو هذا العام وتقدمت بطلب الحصول على الجواز الاسترالي بسرعة بعد ذلك لتقوم بحجز تذاكر الرحلة لها ولابنتها.





ولكن وبسبب الظروف غير المتوقعة في الشرق الاوسط والحرب في غزة فانها الغت الرحلة نزولا عن نصحية وزارة الخارجية الاسترالية.





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