"كنزا رابا هو اقدم كتاب في التاريخ": كيف نقلت صبا الخميسي روح التعليم المندائي الى عقول الأجيال القادمة؟

النقاط الرئيسية: صدر حديثاً عن دار العوام الترجمة الانكليزية لكتاب الباحثة المندائية صبا الخميسي "قصص مستوحاة من كنزا ربّا"

ترجم الكتاب عن العربية من قبل الاستاذ كمال الشوفاني وصمم الغلاف الفنان رافي الحيدر اللوحات الداخلية الفنان طيف الزهيري

يهدف هذا الاصدار الى وضع في متناول الأجيال القادمة فهمًا لجوهر ايمانهم المندائي

اختارت صبا الخميسي أن تتوجه للاجيال القادمة لنقل المفاهيم الروحية المندائية من خلال 23 قصة.





تركت صبا الخميسي العراق محافظة ديالى في العراق ووصلت الى استراليا عام 2004 كلاجئة تبحث عن الأمان بعد ان سلب منها في الوطن الأم، وبادرت بتأسيس رابطة المرأة المندائية عام 2006 وتعمل بلا كلل في دعم المرأة المندائية منذ 17 سنة. تعمقت الزوجة والأم، بدراسة الكتاب المقدس للطائفة المندائية، كما تابعت دراساتها العليا في البرمجة العصبية اللغوية.





شرحت الكاتبة العراقية المندائية صبا الخميسي لبرنامج Good Morning Australia أن الإصرار على المعرفة هو ما دفعها للغوص في هذا العمل الذي يهدف الى وضع فهم لجوهر الايمان المندائي في متناول الأجيال القادمة قائلة:





"كنزا رابا هو اقدم كتاب في التاريخ كتب بداية بالآرامية، ولكنه صعب للفهم فجسدته بشكلل قصص تحاكي الأذهان"





وتابعت موضحة:





اخترت أن اتوجه للاجيال القادمة وانقل المفاهيم الروحية المندائية من خلال 23 قصة





ترى الخميسي أن عددًا كبيرًا من الناس لا يجد صلة فكرية بين ما يقرأ وبين البعد الروحي لكتاب كنزا رابا المقدس، الأمر الذي ولد تفسيرات مختلفة مما أدى إلى ظهور آراء متناقضة افقدت القيمة الحقيقية.





تعتبر الخميسي أن عملها هو حالة تكاملية مع عمل الآخرين وليس تحديًا لإنتاجهم وأفكارهم وتابعت موضحة:





آمل أن تخدم مساهمتي أمتي وتكون وسيلة للأجيال القادمة لفهم جوهر روح الدين





وعن مشاعرها حول اصدار هذا النتاج الفكري والروحي تقول:





"أشعر بالسعادة لأنني حققت شيئًا من شأنه أن يفيد أبناء أمتي ويزيد من ارتباطهم الروحي بدينهم ومعتقداهم".





وختمت قائلة:



"أنصح بالقراءة بروح القارىء وعقله وقلبه معًا للحصول على النتيجة المرجوة".



كيف علقت على زيارة رئيس الطائفة الصابئة المندائيين في العالم ريشما جبار حلو الى استراليا؟



الإجابة مع صبا الخميسي في الملّف الصوتيّ أعلاه.









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