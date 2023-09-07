"وداعًا للاحتيالات": ما الثغرات التي أغلقت في تأشيرة الطلاب الدوليين؟

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The Australian government has closed a loophole in the student visa system Credit: bestressnomore.wordpress.com

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حددت الحكومة الأسترالية سلسلة من الإجراءات لحماية سمعة ومكانة قطاع التعليم الدولي في أستراليا اذ أغلقت ثغرة في نظام تأشيرات الطلاب كانت تسمح لبعض الطلاب الدوليين بالتحول من "الدراسة إلى الوصول إلى العمل في أستراليا" مع تطبيق المزيد من التدقيق على الطلبات الاحتيالية.

بادرت الحكومة الى إغلاق ثغرة في سياسة الهجرة كانت مدخلًا لتحويل الطلاب الدوليين من المسار الدراسي الى المسار المهني بعد وصولهم الى استراليا لمدة تقل عن ستة أشهر. وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل: "رسالتنا واضحة. لقد انتهت هذه المتاهة، وسيتم إغلاق الاحتيالات والثغرات التي ابتلى بها هذا النظام".

يدور الإجراء الحالي حول سياسة سمحت للطلاب بالإتحاف بمراكز تربوية مرموقة في بادئ الأمر ومؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني ذات السمعة الطيبة ومن ثم الانتقال إلى كليات خاصة صغيرة بكلف أقل.
Students smiling in hallway at school low angle view
Students smiling in hallway at school, low angle view Source: AAP
وسيتم استكمال تشديد عمليات الهجرة بمزيد من التدقيق والرقابة على القطاع المهني للتخلص من المشغلين غير الأخلاقيين إضافة الى فرض زيادة بنسبة 17 % على مقدار المدخرات التي يحتاجها الطلاب لإثبات إمكانية الحصول على تأشيرة لتصل الى قيمة 24,505 دولارًا والتي كانت مسبقًا مبلغ 21.041 دولارًا أستراليًا.

ما هي الثغرات التي أغلقت؟ هل ستنقذ سلسلة الإجراءات التي طال انتظارها نزاهة قطاع التعليم الدولي في أستراليا؟

الإجابة في هذه حلقة من بودكاست "طريق الهجرة"، مع وكيلة الهجرة يسرى الحداد، في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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