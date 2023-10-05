حملة صارمة لمكافحة انتهاكات نظام الهجرة الأسترالي

Australia immigration entry stamp

Stamped Immigration Arrived in Sydney with no date stamped Source: iStockphoto / Jamesbowyer/Getty Images

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حملة صارمة في أستراليا ضد عملاء الهجرة السيئين لمنع انتهاكات نظام الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة.

أعلنت وزيرة الشؤون الداخلية في أستراليا، كلير أونيل، عن إطلاق حملة صارمة مستهدفة عملاء الهجرة الذين يسيئون استخدام نظام التأشيرات. تشمل هذه الحملة أولئك الذين يتورطون في الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

تأتي هذه الإجراءات بعد كشف عن انتهاكات خطيرة في نظام الهجرة الاسترالي، حيث تم طرد مدعو بينجون شيه، مواطن صيني، بتهمة الاتجار بالبشر لأغراض استغلال جنسي.

وفي إطار هذه الجهود، ستُنشأ قوة تحقيق جديدة داخل وزارة الشؤون الداخلية مع تخصيص تمويل إضافي لتعزيز التحقيقات والاستخبارات. ستركز هذه القوة على مكافحة الانتهاكات المنظمة لبرامج الهجرة.
Clare O'Niel
Australian Minister for Home Affairs, Clare O'Niel. Source: AAP / AAP Image/Darren England
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ستُعزز أيضًا لوائح "وكلاء الهجرة" بقواعد جديدة صارمة وإجراءات فحص شخصي مشددة، بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين المشرفين على الإدارة، مع فرض عقوبات مالية أشد على السلوك غير القانوني.

تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين نظام الهجرة الاسترالي ومنع انتهاكاته المستمرة. إن التزام الحكومة بتحسين هذا النظام يعكس الاعتراف بالتحديات الكبيرة التي تواجهها والرغبة في توفير بيئة آمنة ومنتظمة للمهاجرين والمواطنين على حد سواء.

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