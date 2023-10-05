حملة صارمة لمكافحة انتهاكات نظام الهجرة الأسترالي

أعلنت وزيرة الشؤون الداخلية في أستراليا، كلير أونيل، عن إطلاق حملة صارمة مستهدفة عملاء الهجرة الذين يسيئون استخدام نظام التأشيرات. تشمل هذه الحملة أولئك الذين يتورطون في الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.





تأتي هذه الإجراءات بعد كشف عن انتهاكات خطيرة في نظام الهجرة الاسترالي، حيث تم طرد مدعو بينجون شيه، مواطن صيني، بتهمة الاتجار بالبشر لأغراض استغلال جنسي.





وفي إطار هذه الجهود، ستُنشأ قوة تحقيق جديدة داخل وزارة الشؤون الداخلية مع تخصيص تمويل إضافي لتعزيز التحقيقات والاستخبارات. ستركز هذه القوة على مكافحة الانتهاكات المنظمة لبرامج الهجرة.



Australian Minister for Home Affairs, Clare O'Niel. Source: AAP / AAP Image/Darren England

اقرأ المزيد إجراءات جديدة للحد من إستغلال الثغرات القانونية في نظام الهجرة الاسترالي

ستُعزز أيضًا لوائح "وكلاء الهجرة" بقواعد جديدة صارمة وإجراءات فحص شخصي مشددة، بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين المشرفين على الإدارة، مع فرض عقوبات مالية أشد على السلوك غير القانوني.





تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين نظام الهجرة الاسترالي ومنع انتهاكاته المستمرة. إن التزام الحكومة بتحسين هذا النظام يعكس الاعتراف بالتحديات الكبيرة التي تواجهها والرغبة في توفير بيئة آمنة ومنتظمة للمهاجرين والمواطنين على حد سواء.



استمعوا إلى المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.