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مناصرو فلسطين يدعون لوقف الحرب على غزة، ومؤيدو إسرائيل يطالبون بإطلاق سراح الرهائن
Credit: Asbjorn Kanck
نظمت جمعية أصدقاء فلسطين الأستراليين Australian Friends of Palestine والمعروفة مختصراً بـAFOPA تظاهرة سلمية في أدلايد بالتنسيق مع الشرطة وبالتعاون مع جمعيات متعددة مطالبين بوقف الحرب على غزة. وبالمقابل نظم أنصار اسرائيل العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية داعين إلى اطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس. المزيد في هذا التقرير الذي أعدته منال العاني ويتضمن لقاءً مع السيد عماد محمود وهو أحد منظمي تظاهرة عطلة نهاية الأسبوع في أدلايد وعضو جمعية أصدقاء فلسطين الأستراليين
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