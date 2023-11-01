عميد متقاعد: "إسرائيل ستتجنب دخول هذه الوحول الخطيرة وأمريكا لديها حسابات أخرى في لبنان والمنطقة"

عن التطورات العسكرية الحالية والمرتقبة، والدور الأمريكي في الشرق الأوسط واحتمالات امتداد الصراع إلى لبنان وغيره من الدول، يتحدث العميد المتقاعد من الجيش اللبناني وجيه رافع، والذي شغل منصب الملحق العسكري في السفارة اللبنانية في واشنطن.





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