عميد متقاعد: "إسرائيل ستتجنب دخول هذه الوحول الخطيرة وأمريكا لديها حسابات أخرى في لبنان والمنطقة"

MIDEAST ISRAEL PALESTINIANS GAZA CONFLICT

An Israeli tank maneuvers next to the Gaza Strip, as seen from Sderot, southern Israel, 01 November 2023. Overnight, combined IDF troops struck several targets throughout the Gaza Strip as part of its 'ground operations' in the Gaza Strip, the Israel Defense Forces (IDF) said on 01 November. EPA/ATEF SAFADI Source: EPA / ATEF SAFADI/EPA

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ما هي الخطط الإسرائيلية والأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وهل هناك اختلاف في الأهداف بين الجهتين؟ عن هذه الخطط يتحدث العميد المتقاعد وجيه رافع، الذي عمل أيضا ملحقا عسكريا في السفارة اللبنانية في واشنطن.

عن التطورات العسكرية الحالية والمرتقبة، والدور الأمريكي في الشرق الأوسط واحتمالات امتداد الصراع إلى لبنان وغيره من الدول، يتحدث العميد المتقاعد من الجيش اللبناني وجيه رافع، والذي شغل منصب الملحق العسكري في السفارة اللبنانية في واشنطن.

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