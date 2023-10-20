عاملون في الحقل الطبي في ملبورن في وقفة احتجاج ودعم لزملائهم في قطاع غزة

تداعى عاملون في الحقل الصحي من أطباء وممرضين ومختصين صحيين آخرين إلى وقفة لدعم العاملين في القطاع الصحي في قطاع غزة في ظل ما يشهده القطاع من أعمال عنف.





وقد تجمع العشرات منهم امام المكتبة العامة في مدينة ملبورن، حيث رفعوا شعارات وألقوا كلمات دانت قصف المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف في قطاع غزة.



الممرض رياض العدسي، الذي عمل في مستشفيات القطاع لسنوات طويلة قبل استقراره في أستراليا، يقول إنه تلقى بصدمة وحزن كبيرين نبأ استهداف مستشفى المعمداني، هو الذي أمضى في العمل فيه مدة ثلاث سنوات، كان يسكن فيها أيضا في السكن التابع للمستشفى.





وقد ألقى رياض العدسي كلمة خلال التجمع في ملبورن استذكر فيها زملاء له قتلوا خلال القصف الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة.



استمعوا إلى لقاء مع الممرض رياض العدسي يتحدث عن الوقفة الاحتجاجية وآخر التطورات.

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