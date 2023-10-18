هيلين ظريف جلوف:كلما أحببتي استراليا تحبك أكثر!
Credit: helene zarif
قصة هيلين ظريف مع الهجرة مختلفة لأنها لم تنتقل فقط الى بلد جديد وأناس جدد وثقافة مختلفة، بل لأن التغيير طال حياتها الشخصية بعدما تركت بيت أهلها في سوريا والتحقت بزوجها وعائلته في أستراليا، فما هي الصعوبات والتحديات التي واجهتها وهل شعرت بالصدمة الثقافية مثل كل مهاجر؟ تعرفوا معنا الى قصتها في التقرير الصوتي المرفق بالصورة أعلاه. تعرفوا الى قصتها من خلال المقابلة التي أجريتها معها أنا كوثر الحنبوري في الرابط الصوتي أعلاه. أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.
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