تكريم البروفيسور أحمد الربيعي باعتباره أحد رواد علاج أمراض الأمعاء في استراليا

النقاط الرئيسية حصل الربيعي على جائزة الصحة للعام 2023 على انجازاته الطبية وتقديرا ايضا للمجهودات التوعوية الكبيرة التي بذلها منذ ظهور جائحة كورونا

هناك انخفاضا عاما في الاهتمام بمستجدات كورونا ولكن هذا لا يقلل من اهمية اتباع التوصيات الطبية المتعلقة باللقاحات

جميع البالغين في أستراليا الذين لم يتلقوا جرعة معززة من لقاحات كورونا سيكونون مؤهلين الآن للحصول على جرعة لقاح إضافية اعتبارًا من 20 فبراير

منحت بلدية ليفربول الدكتور الربيعي أخصائي الجهاز الهضمي والناظور وأستاذ الطب في جامعة نيو ساوث ويلز جائزة الصحة للعام 2023 على انجازاته الطبية وتقديرا ايضا للمجهودات التوعوية الكبيرة التي بذلها منذ ظهور جائحة كورونا لإمداد الاستراليين خاصة من الناطقين باللغة العربية بالمعلومات الطبية الصحيحة عن الوباء.





وعبّر الدكتور الربيعي عن اعتزازه بهذا التكريم "ما يميز هذا التكريم انه اخذ بعين الاعتبار التميز الذي حققته في مجال تخصصي وكوني احد ثلاثة محتصين فقط في الولاية في النواظير الدقيقة"



واشار الربيعي الى انه فخور بالنجاح الذي حققه مع غيره من المختصين في اطار التوعية بمخاطر كورونا رغم التحديات الكبيرة التي واجهتهم "العقبة الاكبر كانت ضعف الوعي لدى الجاليات المهاجرة بأهمية اللقاحات في تخفيف ضرر كوفيد"





واضاف الدكتور الربيعي ان هناك انخفاضا عاما في الاهتمام بمستجدات كورونا ولكن هذا لا يقلل من اهمية اتباع التوصيات الطبية المتعلقة باللقاحات





وكانت الحكومة الفدرالية قد اعلنت ان جميع البالغين في أستراليا الذين لم يتلقوا جرعة معززة من COVID-19 أو أصيبوا بالفيروس في الأشهر الستة الماضية ، سيكونون مؤهلين الآن للحصول على جرعة لقاح إضافية اعتبارًا من 20 فبراير.



بالنسبة لبعض الناس ، ستكون هذه جرعة رابعة ، بينما ستكون جرعة خامسة بالنسبة لآخرين. وتم الإعلان عن التغييرات من قبل الحكومة الفيدرالية بناءً على نصيحة من المجموعة الاستشارية الفنية الأسترالية للتحصين (ATAGI).





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