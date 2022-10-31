مربي خيول: اصابات الخيول تكون خطيرة في سباقات السرعة مثل كأس ملبورن

النقاط الرئيسية سباقات السرعة مثل سباق ملبورن قد تتسبب باصابات خطيرة للخيول المشاركة

سباقات السرعة تستخدم خيول لا تتجاوز اعمارها 3 سنوات

يوجد نوع آخر من السباقات يسمى بسباق القدرة يييعتمد على الخيول التي تتجاوز اعمارها 5 سنوات

قال مربي الخيول وعضو الجمعية الاسترالية للخيول العربية، حازم التميمي، إن الاصابات التي تتعرض لها الخيول في سباقات السرعة خطرة وقد تصل إلى موتها.



واضاف التميمي في حديث له مع أس بي أس عربي24 أن الخيول التي تشارك في سباقات السرعة مثل سباق كأس ملبورن لا تتجاوز اعمارها 3 سنوات.



وينطلق عصر الثلاثاء 1 تشرين الثاني نوفمبر 2022 سباق كأس ملبورن الذي يوصف بأنه السباق الذي يوقف الأمة.



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وأوضح المربي الذي يهتم خصوصاً بتربية الخيول العربية في فيكتوريا أن هذه السباقات ااركز على استخدام الخيول الصغيرة ذات السرعة العالية وتسمح للمتسابق، كما في سباق كأس ملبورن، باستخدام السوط لحد 18 مرة خلال السباق.



Source: AAP ويبلغ مضمار سباق كأس ملبورن الذي يجري عادة في حلبة سباقات فلايمنغتون 3200 مترا.



ويشارك في سباق هذا العام (2022) 24 حصان من استراليا ومن خارجها.



ويشير التميمي إلى وجود سباقات من نوع آخر تسمى بسباقات القدرة ةهي تعتمد على مشاركة الخيول بعمر 5 سنوات فأكثر.



ويقول التميمي إنه يرى بان سباقات القدرة تحافظ على الخيول وسلامتها مقارنة بسباقات السرعة.



وحول الغرض من سباقات السرعة، مثل سباق كأس ملبورن، يقول التميمي إن الغرض منها كسب المال وتحقيق الشهرة بالاضافة إلى المتعة والمنافسة.



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