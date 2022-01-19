صدمة أسعار المنازل: برزبن أغلى من نيويورك والسبب هو!

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Homes are seen at a new housing estate at Springfield in Ipswich, Wednesday, September 7, 2022. The RBA (Reserve Bank of Australia) has increased official interest rates to a seven-year high of 2.35 per cent. (AAP Image/Darren England) NO ARCHIVING Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE

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قال الوكيل العقاري تشاد عربيد "اسهل لك ان تشتري منزل في نيويورك أو ليفربول مقارنة ببرزبن.

Key Points
  • تقرير جديد يدرج برزبن ضمن أغلى المدن في العالم
  • برزبن ضمن قائمة المدن الأغلى في العالم من ناحية شراء منزل متفوقةً على نيويورك ومدينتي ليفربول ومانشستر في المملكة المتحدة
  • وضح التقرير انه مع ارتفاع أسعار المنازل في برزبن فانها تبقى أرخص من أدلايد وسيدني وملبورن
أهلا بكم مستمعينا في بودكاست عالم العقارات. معكم اليوم منال العاني وايمان ريمان ونتحدث مع الوكيل العقاري تشاد عربيد عن تقرير جديد يدرج برزبن ضمن أغلى المدن في العالم.
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19/01/202212:24
تقرير جديد يدرج برزبن ضمن أغلى المدن في العالم
أدرج تقرير اقتصادي جديد برزبن ضمن قائمة المدن الأغلى في العالم من ناحية شراء منزل متفوقةً على نيويورك ومدينتي ليفربول ومانشستر في المملكة المتحدة.

وأضاف التقرير أن "السعر المتوسط للمنازل في برزبن هو سبعة فاصل اربعة بالمئة من متوسط الدخل السنوي. مشيراً إلى انه من السهولة والرخص شراء منزل في نيويورك مقارنة ببرزبن."
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وأوضح التقرير انه مع ارتفاع أسعار المنازل في برزبن فانها تبقى أرخص من أدلايد وسيدني وملبورن. كما أدرج التقرير مدينة سيدني كثاني أغلى بلد بالعالم بشراء المنزل بعد هونغ كونغ.

وقال الوكيل العقاري تشاد عربيد "اسهل لك ان تشتري منزل في نيويورك أو ليفربول مقارنة ببرزبن. سعر المنزل في نيويورك هو مليون ومئة ألف دولار أسترالي. ونفس البيت الذي موجود في برزبن حقه مليون وخمسمائة ألف."

وذكر تشاد "اذا شخص راتبه مئة ألف دولار بالسنة يكون سعر البيت سبعة فاصل أربع مرات من دخله يعني 740 ألف دولار وهذا الرقم مرتفع جدا".

وأضاف تشاد عربيد، لبرنامج استراليا اليوم، "مع هذا كله تبقى برزبن أسهل وأرخص من ان تشتري منزلا في أدلايد وسيدني وملبورن. وان سيدني هي ثاني أغلى بلد بالعالم بشراء المنزل

تسبقها هونغ كونغ. هونغ كونغ في الوقت الحاضر هي أغلى دولة في العالم لشراء المنزل."

فما هو السبب يا تُرى وراء ارتفاع أسعار المنازل في برزبن؟ 

المزيد في التدوين الصوتي اعلاه

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