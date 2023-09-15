"كونوا فريقا واحدا في وجه الصعاب": كيف تصمد العلاقة الزوجية في أستراليا رغم الصعوبات الأولى للهجرة

كيف تؤثر الهجرة على علاقة الزوجين خاصة في المرحلة الأولى من وصولهما إلى أستراليا؟ وما هي الصعوبات التي يواجهها الزوجان في بداية رحلة الاستقرار وكيف يمكن التعامل معها لمنعها من التفاقم؟





يواجه كثير من الأزواج الذين يصلون إلى أستراليا – ربما عبر برنامج الهجرة لأصحاب المهارات – صعوبات كثيرة في بداية الطريق. فربما كان لديهما مهنة أووظيفة ومكانة اجتماعية مرموقة في الوطن الأم، لكن مع بدء رحلة الاستقرار في أستراليا تبدأ الصعوبات بالظهور.





قد تكون صعوبات إيجاد السكن والعمل وتأسيس شبكة علاقات مجتمعية، أو حتى صعوبات اللغة.





وتقول مستشارة العلاقات الأسرية وفض النزاعات رند فايد في هذه الحلقة من "دردشة عائلية" إن هذه الصعوبات قد تؤدي إلى اهتزاز العلاقة واهتزاز صورة أحد الزوجين في خيال الطرف الآخر بسبب تلك الصعوبات.





لكنها تشير إلى نقاط مهمة من شأنها تقوية العلاقة والتأسيس لاستقرار ناجح.



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