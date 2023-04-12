كيف أبهرت لبنانية سكان نيويورك بـ "أفضل زيت زيتون" لعام 2023؟

TUNISIA AGRICULTURE

عاد لبنان إلى خارطة أفضل زيوت الزيتون في العالم والفضل لقرية دير ميماس اللبنانية. Source: EPA / MOHAMED MESSARA/EPA

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

عاد لبنان إلى خارطة أفضل زيوت الزيتون في العالم والفضل لقرية دير ميماس اللبنانية.

علامة زيت زيتون "دارميس" رفعت راية لبنان عالياً في سماء نيويوك، عندما نالت صاحبة العلامة، روز بشارة، الميدالية الذهبية "لأفضل زيت زيتون لعام 2023" في مسابقة عالمية لجودة زيت الزيتون أقيمت في نيويورك.

ما السر الذي جعل الزيت اللبناني يتفوق على نظرائه من زيوت الزيتون العريقة؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

كل التفاصيل في الرابط الصوتي أعلى الصفحة.

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