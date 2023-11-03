ماذا قال مقرر الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن وضع غزة وكيف رد وزير أسترالي؟

Days of War in Gaza, Palestine - 28 Oct 2023

United Nations workers clean waste produced by displaced persons residing in UNRWA schools in the city of Bureij in the central Gaza Strip. Amid the ongoing battles between Israel and the Palestinian group Hamas. Internet access and the phone network were completely cut across the Gaza Strip on October 28, nearly three weeks after the Israel began bombarding the enclave following an armed attack by Hamas militants that Israeli officials say killed at least 1,400 people, mostly civilians. (Photo by Ahmed Zakot / SOPA Images/Sipa USA) Credit: SOPA Images/Sipa USA

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تتفاقم الأمور المعيشية والصحية والإنسانية في قطاع غزة مع القصف الاسرائيلي المتواصل، وتدعو هيئات إنسانية إلى وقف فوري للنار.

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس أنه "طوق" مدينة غزة نفسها، قائلا إنها "معقل حركة حماس الإرهابية" وذلك بعد أيام على بدء توغله البري ، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي على القطاع المحاصر حيث تصف الهيئات الصحية والمنظمات الإنسانية الوضع الإنساني "بالكارثي".

 في المقابل، توعدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، الخميس بأن غزة ستكون "لعنة التاريخ" على إسرائيل، محذرة من أنها ستكبد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة.

 وبعد زيارة قام بها لقطاع غزة، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه شرب آمنة وصرف صحي آمن، بيدرو أروجو أغودو، إن هناك "خطر إبادة ضد المدنيين" في القطاع. 

وقال: "نحن نستخدم مصطلح "خطر الإبادة الجماعية" لأن العملية الجارية عشوائية تمامًا، وتؤثر، في هذه الحالة، على أكثر من مليوني شخص."

من جهته قال وزير الصناعة والعلوم الأسترالي إد هيوسك خلال مشاركته في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في لندن، إنه "يجب الحذر عند استخدام ذلك المصطلح والأفضل التركيز على نزع فتيل التصعيد وتقديم كل ما يلزم لسكان غزة".

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