أحد سكان غزة يصف الحياة تحت القصف: "ننام مداورة ونعجب للموقف العربي"

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 4 آلاف طفل في الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 اكتوبر الماضي، كما وأطلقت الأمم المتحدة مبادرة إنسانية لجمع 1.2 مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين.





واليوم قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستتولى "المسؤولية الأمنية الشاملة" في قطاع غزة "لفترة غير محددة" بمجرد انتهاء القتال.





فكيف يتعايش سكان القطاع النازحون مع الوضع الحالي؟ ماذا يأكلون وكيف ينامون؟



استمعوا الى مقابلة مع أحد سكان غزة في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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