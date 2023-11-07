أحد سكان غزة يصف الحياة تحت القصف: "ننام مداورة ونعجب للموقف العربي"

Israel-Palestine conflict in Gaza, Palestine - 29 Oct 2023

Dr. Hassan Zein Al-Din rides his bicycle inside a United Nations school for treating people displaced by the war in Al-Bureij camp in the central Gaza Strip. Palestinian Dr. Hassan Zein al-Din, 54 years old, (Photo by Ahmed Zakot / SOPA Images/Sipa USA) Credit: SOPA Images/Sipa USA

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وصف الأمين العام للأمم المتحدة قطاع غزة بأنه أصبح "مقبرة للأطفال". فكيف يتعايش سكان القطاع مع القصف المتواصل؟

أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 4 آلاف طفل في الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 اكتوبر الماضي، كما وأطلقت الأمم المتحدة مبادرة إنسانية لجمع 1.2 مليار دولار لمساعدة الفلسطينيين.

واليوم قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستتولى "المسؤولية الأمنية الشاملة" في قطاع غزة "لفترة غير محددة" بمجرد انتهاء القتال.

فكيف يتعايش سكان القطاع النازحون مع الوضع الحالي؟ ماذا يأكلون وكيف ينامون؟

استمعوا الى مقابلة مع أحد سكان غزة في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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