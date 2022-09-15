لنحكِ عن المال

كيف تواجهون زيادة ديون القروض الجامعية مع ارتفاع التضخم في أستراليا؟

لنحكِ عن المال

university, international students, fees

كيف تواجهون الزيادة على القروض الجامعية مع ارتفاع التضخم في أستراليا؟ Source: Getty / Getty Images

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نشر في: 15/09/2022 4:10pm
By Maram Ismail
المصدر: SBS

تناقش حلقة اليوم من بودكاست لنحكِ عن المال أسباب ارتفاع ديون القروض الجامعية، والتي تعرف بـ HECS بنسبة 3.9% في أستراليا، بالإضافة إلى بعض الأفكار حول احتمالية تسديدها بشكل مبكر لتفادي تراكمها علينا.

نشر في: 15/09/2022 4:10pm
By Maram Ismail
المصدر: SBS
تقدم الحكومة الأسترالية للمواطنين قروض ميسرة لاستكمال دراستهم الجامعية العليا والمعروفة بـ HECS HELP. وهي قروض من دون فائدة ولكن تخضع لزيادة سنوية بحسب معدلات التضخم السنوية.

ويتيح هذا القرض للبرامج الدراسية والشهادات المعتمدة من قبل حكومة الكومنويلث Commonwealth Supported Place.

وبحسب المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله يبدأ تسديد هذا القرض عندما يزيد دخل المقترض السنوي عن حوالي 48 ألف دولار للعام المالي الحالي أي 22/23، ويتم تحديث هذا الرقم في بداية يوليو/تموز في كل عام.

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لا يترتب على هذه القروض أية فوائد، ولكنها تخضع لإعادة جدولة سنوية تعرف بالـ indexation أي يتم زيادة سنوية عليها بحسب مؤشر الـ CPI ومعدلات التضخم السنوية. ويعلن مكتب الضريبة عن نسبة الـ indexing في بداية يونيو/حزيران في كل عام.

ويقول عبدالله أن الأعوام الماضية وصلت الزيادة إلى 1.5% و2%.

"ولكن شهد العام الماضي زيادة تصل بنسبة 3.9% نظرا لارتفاع معدلات التضخم في أستراليا".

هل يجب أن نقلق بشأن هذه الديون، ونبدأ بتسديدها بشكل دفعات إضافية؟

يقول عبدالله، وبحسب مكتب الإحصاءات الأسترالي، بأن متوسط رصيد الدين يصل إلى حوالي الـ 24 ألف دولار، لهذا زيادة الـindexation بنسبة 3.9% هي حوالي الـ 936 دولارا على هذا.

"لهذا، ان كان لديك مبالغ إضافية في البنك يمكن أن تفكر جديا بتوجيهها لتقليل هذا القرض، بعد أن تقوم بكل حساباتك المالية".

وينصح عبدالله أيضا بالتفكير في ديون أخرى من ذوي الفوائد الأعلى.

"مثلا بطاقات ائتمان أو قروض شخصية أو قروض سيارات أو أي شيء من هذا القبيل والتي تكلف أكثر من 3.9%.

"يجب أن تكون الأولية لسداد هذه الأنواع من الديون".

للمزيد من التفاصيل، يمكن الاستماع إلى الحلقة كاملة في الملف الصوتي المرفق أعلاه.

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