"فضيحة مدوية": كيف تتعامل الحكومة الأسترالية مع الشركات متعددة الجنسيات؟

ترى الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري ان الضرر الذي طال PWC لا يقتصر على الضرر المادي والإقالات:"المصدافية هنا على المحك. الفضيحة ستؤثر سلباً على عمل الشركة مع الكمنولوث وعلى مشاريعها المستقبلية. ما حدث دليل على أن الشركة لديها مشكلة جدية في الحكومة والشفافية."





ومن المتوقع ان تكون اجراءات استراليا حازمة لتعديل القوانين التي لا تسمح لها الاطلاع على مجريات الامور في هذا النوع من الشركات. وترى الحنبوري أن هذا يُحسب للحكومة التي تحترم القانون حتى لو على حساب شركات كبرى.



الشركة ايضا يسجل لها الاعتراف بالخطأ والاعتذار العلني واجراء مراجعة او تحقيق داخلي واقالة المتورطين.

وأوضحت الحنبوري أن الشركات متعددة الجنسيات تجني ارباحا طائلة تصل سنويا الى 9 % من اجمالي الناتج الاجمالي العالمي ولا تدفع ضرائب مرتفعة: "الايرادات الضريبية التي يتم تحصيلها منها تشكل 2% من ارباحها العالمية، مع العلم ان الضرائب مهمة جدا للبلدان التي تعمل فيها لانها تنفق على المجتمعات أو الاستثمارات في البنى التحتية وهناك تعاون بين الدول لتحسين وتفعيل جباية الضرائب من هذه الشركات."



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A view of Price Waterhouse Coopers (PWC) Luxembourg headquarters القدرة على تحمل تكاليف الايجار في استراليا الى أسوأ مستوياتها منذ عقد





كشف تقرير حديث عن أن النسبة التي يضطر الأستراليون لدفعها من إجمالي دخلهم لدفع الايجار تصل إلى 30.8% على الصعيد الوطني.





وشرحت الحنبوري مزيداً من التفاصيل قائلة:" تجدر الاشارة الى ان سيدني ما زالت اكثر الاسواق تكلفة بالنسبة لملكية المنزل حيث وجد التقرير انه بالمتوسط دفع سكان سيدني اكثر من نصف دخلهم من اجل الرهن العقاري ويستغرق حوالي 12 عاما لتوفير ما يكفي لأيداع 20%."





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