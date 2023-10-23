"الحكومة الأسترالية في وادٍ آخر": كيف تشعر الجالية الفلسطينية إزاء الموقف الرسمي من أحداث غزة؟

Israel Palestinians

A Palestinian journalist comfort his niece wounded in an Israeli strike on her family home in Nusseirat refugee camp, in a hospital in Deir el-Balah, Gaza Strip, Sunday, Oct. 22, 2023. (AP Photo/Ali Mahmoud) Source: AP / Ali Mahmoud/AP

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تقول سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إن المجاعة "منتشرة" في قطاع غزة الذي سقط فيه أكثر من 4700 قتيل وحوالي 12 ألف جريح نتيجة للقصف الإسرائيلي منذ 16 يوماً. كيف تتابع الجالية الفلسطينية ما يحدث هناك وهل من جهود لجمع التبرعات؟

أطلقت إسرائيل عملية السيوف الحديدية رداً على عملية "طوفان الأقصى" التي هاجم فيها مقاتلون من حماس مناطق في إسرائيل وأوقعوا 1400 قتيل وآلاف الجرحى وأسروا 199 شخصاً من جنسيات مختلفة.

وتقول الأمم المتحدة إن 60 في المائة من السكان (1.4 مليون شخص) فروا من منازلهم.

تحرير طبش وأطفالها الستة هم أحد الملاجئ في جنوب غزة، حيث كانت تأمل في الحصول على ملاذ آمن من الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين.

لكنها تقول أنه لم يعد هناك مكان آمن في القطاع: "أطفالنا يعانون كثيرا في الليل. يبكون طوال الليل، ويتبولون بشكل لا إرادي. المكان ممتلئ، لا أستطيع الاهتمام بأطفالي. لا يوجد حتى 1% من الحياة الجيدة والصحية والآمنة للطفل. لا يوجد أمان. إذا لم نموت من الحرب فسنموت من الأوبئة والأمراض."

وتقول إسرائيل إنها عازمة على المضي قدما في هجوم بري في غزة يهدف إلى القضاء على حماس حيث تتمركز مئات الدبابات بالقرب من الحدود جاهزة لتلقي المزيد من الأوامر، مع حشد 360 ألف جندي احتياطي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إنه يتم إجراء تقييمات بشأن موعد شن هجوم بري وحذر من أن إسرائيل ستكثف غاراتها الجوية على غزة.

وفي الوقت نفسه، تقول حماس إنها تعمل مع وسطاء بقيادة مصر وقطر لإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين المحتجزين في غزة. وكانت جوديث رانان وابنتها ناتالي البالغة من العمر 17 عامًا أول رهائن تم إطلاق سراحهم من بين مجموعة مكونة من 210 أشخاص على الأقل.

تحدثنا مع مدير مركز القدس د. وليد إبراهيم وسألناه عن رأيه في تعاطي أستراليا – على المستويين الشعبي والرسمي – مع الأحداث في الشرق الأوسط.

استمعوا إلى اللقاء كاملاً عبر الضغط على الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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