"شعور لا يتسع بكلمات": كيف يتعامل هذا الأب الجديد مع ابنه في أول عيد في أستراليا؟

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يتم الاحتفال بعيد الأب في أستراليا في يوم الأحد الأول من شهر أيلول سبتمبر. وعلى الرغم من الاحتفاء بهذا اليوم في السنوات الأخيرة إلا أن هذا لم يكن الحال دائمًا فحسب المصادر التاريخية كان الاعتراف الرسمي بهذا اليوم متأخراً، ولم يعرف معظم الأستراليين حتى أنه كان حدثاً احتفالياً حتى مطلع الستينيات. الآباء في الجالية العربية أيضاً يحتفلون بهذا اليوم وتشارك العائلات العربية في هذا العيد لتكريم الأب على دوره في الأسرة. تحدثنا مع الصحافي والإعلامي سهيل داموني والذي يحتفل بعيد الأب لأول مرة لهذا العام بعد أن رُزق بابنه أمير في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي. تحدثنا مع سهيل عن تحديات الأبوة والتنقل بين دول عدة قبل أن يختار هو وزوجته روان العودة إلى أستراليا وكانت وقتئذ لا تزال في أشهر حملها. عبّر لنا سهيل عن مشاعره في هذا اليوم والعلاقة الخاصة التي تربطه بنجله الأول. استمعوا إلى المقابلة الصوتي المرفقة بالصورة أعلاه.

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