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كيف جسدت الملكة اليزابيث خلال 70 سنة عبارة "أن ترتدي ملابس كالملكات"

أس بي أس عربي۲٤

Queen Elizabeth II

Source: AAP / AAP Image/John Stillwell/Mary Evans/AllStar/Kurt Kreiger/Doug Peters/Anwar Hussein/Richard Selle/Steve Taylor

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نشر في: 18/09/2022 2:58pm, آخر تحديث: 18/09/2022 3:25pm
By Sanae Ouahib
تقديم: Sanae Ouahib
المصدر: SBS

ناقد الموضة باتريك خليل يتحدث عن أبرز اطلالات الملكة إليزابيث الثانية.

نشر في: 18/09/2022 2:58pm, آخر تحديث: 18/09/2022 3:25pm
By Sanae Ouahib
تقديم: Sanae Ouahib
المصدر: SBS
غيب الموت سيدة قصر باكنغام: الملكة إليزاليث الثانية لكن سيرتها ومنهجها وأناقتها ستظل محط الأنظار وملء الأسماع.

الملكة اليزابيث الثانية جسدت معنى عبارة " أن ترتدي ملابس كالملكات" لمدة زادت عن سبعين سنة في اطلالات اختلفت حسب الزمن والأحداث والمناسبات.
QE2 1952 corgi
Queen Elizabeth II of England at Balmoral Castle with one of her Corgis Credit: Getty Images/Bettmann
تحدث ناقد الموضة باتريك خليل والذي سبق وأن أجرى بحثا بشأن اطلالات الملكة إليزابيث الثانية عن ملكة كانت وستبقى رمزا للأناقة.

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ولعل ما أثار تساؤلات البعض من المختصين بشؤون الموضة لدى الأسر المالكة هو ظهور الملكة إليزابيث خلال الثلاثين سنة الأخيرة بفساتين فاقعة الألوان، وفي ذلك قال باتريك:

الملكة اتخذت من قول كٌن حاضر ليتم تصديقك منهجا لها ولعل حضورها في المناسبات كان من خلال فساتينها ذات الألوان الزاهية

وأضاف باتريك أنه كان للملكة القول الفصل فيما يخص أزياءها وإن كان لها فريق كامل مهتم باطلالاتها.

كان للملكة ثوابت في اطلالاتها لا تحيد عنها: ففساتينها كانت متميزة باللون الموحد ولا يتم تغيير سوى الأقمشة تماشيا مع الفصول
QE2 Royal Ascot 2018
Queen Elizabeth II watches her horse 'Fabricate' run in the Wolferton Stakes on day 1 of Royal Ascot at Ascot Racecourse on June 19, 2018 in Ascot, England. Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images

وخلال حديثه عن اطلالات الملكة، أضاف باتريك أن من أهم فساتين الملكة التي دخلت التاريخ من أبوابه الواسعة: فستان الزفاف وفستان التتويج وهما من ابتكار المصمم الانجليزي السير نورمان هارتنيل.
Queen Elizabeth wedding dress
Queen Elizabeth II, as Princess Elizabeth, and her husband the Duke of Edinburgh, styled Prince Philip in 1957, on their wedding day. She became queen on her father King George VI's death in 1952. (Photo by Hulton Archive/Getty Images) Credit: Hulton Archive/Getty Images

لفستان الزفاف الملكة اليزابيث أهمية خاصة لدى البريطانيين حيث كانت بريطانيا تتوق لزواج الأميرة إليزابيث آنذاك.

جلب مصمم الأزياء نورمان قماش الفستان من ستغافورة وهو من نوع حرير الذوقة وتم تطريزه بعشرة ألالاف لؤلؤة تم احضارها من الولايات المتحدة الأمريكية.

حمل فستان الزفاف شعار البهجة والأمل بعد ما شهده العالم من خسائر الحرب العالمية الثانية، وكان مستوحى من لوحة " الربيع" للفنان الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي.

اعتمدت الملكة في فستان الزفاف أزهار الربيع المطرزة لأن زواجها بداية جديدة لحياة مليئة بالأمل والتجدد
Coronation Group
2nd June 1953: The royal group in the throne room of Buckingham Palace in honour of the Coronation of Queen Elizabeth II, including the Duke of Edinburgh, Prince Charles, Princess Anne, the Queen Mother, Princess Margaret (1930 - 2002), the Duke of Gloucester, the Duchess of Gloucester, the Duchess of Kent. Credit: Keystone/Getty Images

أما عن فستان التتويج فتم انجازه في تسعة أشهر وكانت الملكة حريصة أيضا على استخدام قماش حرير الذوقة. كما حمل فستان التتويج في تطريزاته شعارات ترمز إلى جميع دول الكومنويلث اضافة إلى مشلح أروجواني مصنوع من المخمل الحريري.
The Queen's Dress coronation
June 1953: Norman Hartnell's design for the dress that will be worn by Queen Elizabeth II for her coronation Credit: Haywood Magee/Getty Images

وعُرفت الملكة إليزابيث الثانية أيضا بالحرص على تنسيق إطلالاتها دائماً مع قبعات، وقفازات، وعقود من اللؤلؤ، وبروشات مُرصّعة بالماس.
Queen Elizabeth II
Source: AAP, AP / AAP Image/AP Photo, Arthur Edwards, Pool


أما الأكسسوار الوحيد الذي رافقها لأكثر من 50 عاماً دون أن يطرأ عليه تعديل فهو حقيبة يدها التي كانت تختارها دائماً من العلامة نفسها، حيث بقيت وفيّة لأكثر من نصف قرن للحقيبة نفسها التي تُصمّمها خصيصاً لها دار Launer البريطانيّة.
Britain Royals
Source: Getty / Pool Getty Images

وفي ذلك قال باتريك:

" إن الملكة كانت تستعمل حقيبة يدها لإرسال إشارات سريّة إلى مرافقيها"

وأوضح باتريك أن ارتداءها الدائم للبروش مرتبط ارتباطا وثيقا بتقاليد الأسرة المالكة الريطانية.
Britain's Queen Elizabeth II used her annual Christmas speech to speak of hope during "difficult and unpredictable times".
Source: AAP

وأشار باتريك أن عقد اللؤلؤ كان له أهمية بالغة لدى الملكة اليزابيث

" كانت تحصل الأميرات على لؤلؤة واحدة في عيد ميلادهن ليتم تكوين عقد من اللؤلؤ فور بلوغهن 18 سنة من العمر".

استمرت الملكة أيضا في ارتداء قفازات من اللون الأبيض أو الأسود طيلة فترة حكمها لكيلا تصاب بأية أمراض جلدية أو دراثيم ناجمة عن مصافحة الآخرين.
Britain's Queen Elizabeth II and members of the royal family attend the annual Trooping the Colour Ceremony in London.
Britain's Queen Elizabeth II and members of the royal family attend the annual Trooping the Colour Ceremony in London. Source: AAP

رحلت الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 96 سنة لكنها ستبقى ملكة استثنائية شغلت العالم في حياتها وجذبته مسيرتها بعد رحيلها.

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