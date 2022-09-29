نصائح من الدكتور الاخصائي غسان شربل للحفاظ على صحة القلب

النقاط الرئيسية القلب يتعرض للعديد من الأمراض منها أمراض الأوعية الدموية، مثل مرض الشريان التاجي ومشكلات نظم القلب

ليست جميع أمراض القلب وراثية، ويمكن التحكمات في مسبباتها مثل التدخين، أو السمنة

تؤكد المنظمات الصحية أنه يمكن الوقاية من الإصابة بأمراض القلب عن طريق نظام غذائي صحي

قال الدكتور غسان شربل اخصائي أمراض القلب ورئيس الجمعية الطبية اللبنانية الاسترالية في نيو ساوث ويلز إن القلب يتعرض للعديد من الأمراض منها أمراض الأوعية الدموية، مثل مرض الشريان التاجي ومشكلات نظم القلب (عدم انتظام القلب) وبعض عيوب القلب التي يولد بها الشخص (عيوب خِلقية في القلب) ومرض صمام القلب واعتلال عضلة القلب.





وأضاف الدكتور غسان لإذاعة أس بي أس عربي24 أن " ليست جميع أمراض القلب وراثية، ويمكن التحكمات في مسبباتها مثل التدخين، أو السمنة، بالإضافة إلى المحافظة على مستوى الكولسترول والسكر في الدم، ما يقلل من احتمالية الإصابة بمشاكل القلب."



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تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ما نسبته 27٪ من الوفيات في أستراليا. يعاني حوالي 1.2 مليون أسترالي من حالة واحدة أو أكثر من أمراض القلب أو الأوعية الدموية.





وتحدث الدكتور غسان عن أعراض أمراض القلب الناتجة عن عدم انتظام نبضات القلب (اضطراب النظم القلبي) ومنها الشعور بألم أو ضيق في منطقة الصدر والدوخة وفقدان الوعي وتسارع في نبض القلب وضيق النفس وتباطؤ ضربات القلب.





وعن كيفية الحفاظ على صحة القلب، أشار الدكتور غسان شربل إلى "عدم التدخين أو استخدام منتجات التبغ وممارسة رياضة المشي واتباع نظام غذائي مفيد لصحة القلب والحفاظ على وزن صحي وإجراء فحوصات على الصحة بشكل مُنتظِم."





قالت دراسة طبية حديثة إن مرض القلب الإفقاري، الذي يتسبب في انخفاض إمدادات الدم لعضلة القلب، يأتي في مقدمة أسباب الوفاة.



LISTEN TO أهلا بكم في بودكاست تحت المجهر معي أنا منال العاني وضيف حلقة اليوم الدكتور دريد عباس اخصائي جراحة عامة وسمنة لنناقش معاً دراسة عالمية هي الأولى من نوعها وجدت ان السمنة في مرحلة الطفولة قد تؤدي إلى خلل في وظائف الدماغ خلال فترة المراهقة والشباب. SBS Arabic24 17/08/2022 08:09 Play

وأضافت الدراسة إن أعداد المصابين بذلك المرض تصاعدت حتى وصلت إلى نحو 182 مليون شخص في عام 2019، في حين تسبَّب المرض في أعداد وفيات تُقدر بـ9.14 ملايين حالة في العام نفسه.





ووفقا للاتحاد العالمي للقلب WHF، فإن أمراض القلب تُعد، اليوم، السبب الرئيسي والأول للوفيات حول العالم، وبنسبة بلغت 31 في المائة من عدد الوفيات عالميّاً. ولكن، مع رفع الوعي وتعزيزه، سيكون بالإمكان السيطرة على أمراض القلب، وعلى عوامل الخطر المسببة لها، فضلا عن تحسين نوعية الحياة.





وتؤكد المنظمات الصحية أنه يمكن الوقاية من الإصابة بأمراض القلب عن طريق الأمور التالية:





اتّباع نظام غذائي صحي ومتوازن: فهو ضروري لصحة القلب والجهاز الوعائي، ويشمل الإكثار من الخضراوات والفواكه والحبوب غير منزوعة النخالة، واللحوم الخالية من الدهون، والأسماك والبقول، والإقلال من تناول الملح والسكر.





ممارسة النشاط البدني بانتظام: لمدة لا تقلّ عن ثلاثين دقيقة، تساعد على صون الجهاز القلبي الوعائي.





الامتناع عن تعاطي التبغ بأنواعه: وما يبعث على التفاؤل هو أنّ خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة يتقلّص فور إقلاع الشخص عن تعاطي منتجات التبغ، ويمكن أن يتقلّص بنسبة قد تصل إلى النصف بعد مضي عام على الإقلاع.





التأكّد من ضغط الدم: إنّ فرط ضغط الدم لا يؤدي، عادة، إلى ظهور أعراض على المصاب به، غير أنّه قادر على إحداث سكتة دماغية أو أزمة قلبية مفاجئة.





التأكّد من نسبة السكر في الدم: فلا بد للمصابين بالسكري من مراقبة ضغط الدم ونسبة سكر الدم للحد من مخاطر الأزمات القلبية والسكتات الدماغية إلى أدنى مستوى.





التأكّد من نسبة الشحوم في الدم: والتحكّم في كولسترول الدم باتباع نظام غذائي صحي أو بتناول الأدوية المناسبة، عند الحاجة.





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