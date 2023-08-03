"كلفة أقل": ما هي خيارات استقدام الأهل إلى أستراليا بشكل مؤقت لتجنب الانتظار لسنوات؟

تعد تأشيرة استقدام الوالدين من أهم التأشيرات بالنسبة للمهاجر اذ تمنحه فرصة لم الشمل مع والديه. وهناك ثلاث تأشيرات مؤقتة يمكن من خلالها استقدام الأهل إلى أستراليا، أبرز الاختلافات بينها تعتمد على الفترة الزمنية التي سيقضيها الوالدان في أستراليا، أول تلك التأشيرات هي إحدى التأشيرات المنضوية تحت تأشيرة الزيارة فئة 600 وتسمى Sponsored family stream.





ويمكن أن يزور حاملها أستراليا ويقضي فترة لا تزيد عن 12 شهراً بشرط أن يكون ابنه او ابنته ممكن تنطبق عليهم شروط الكفالة.





أما تأشيرة Sponsored Parent (Temporary) visa فهي التأشيرة المفضلة للراغبين باستقدام أهاليهم حيث فُتح باب الطلبات لها أول مرة في تموز يوليو 2019.





وتسمح هذه التأشيرة باستقدام الوالدين لمدة تتراوح بين 3 – 5 سنوات. وقالت خبيرة الهجرة يسرا الحاداد ان أحد شروطها الهامة هو أن يكون دخل الابن الكفيل لا يقل عن 83 ألف دولار سنوياً وأن يكون حسن السيرة والسلوك.





وأضافت الحداد: "تنقسم رحلة التقدم بطلب هذه التأشيرة إلى مرحلتين، الأولى هي الحصول على الموافقة بشأن الكفالة وتحقيق شروطها لناحية الراتب، وبعد ذلك التقدم بطلب التأشيرة ودفع الرسوم التي تتراوح بين 5 إلى 10 آلاف دولار اعتماداً على الفترة الزمنية التي سيقضيها الوالد أو الوالدة في أستراليا."





هذه التأشيرة تسمح لحاملها بالتجديد، فيمكن التقدم بطلب لتمديدها لثلاث أو خمس سنوات إضافية على ألا تتجاوز فترة الإقامة 10 سنوات.





تجدر الإشارة إلى أن من يحظى بتأشيرة من هذا النوع لا يكون قادراً على الاستفادة من التأمين الصحي الحكومي، وعلى الكفيل توفير تأمين صحي خاص للأهل.



خبيرة هجرة: تعرفوا على أسرع طريقة لجلب الأهل إلى أستراليا Source: SBS

التأشيرات الدائمة

هناك نوعات من التأشيرات الدائمة للأهل، أولهماContributory Parent visa والتي تتميز برسومها العالية التي تترواح بين 470 – 55 ألف دولار للوالد الواحد، ولكنها تسمح بالاستقرار بشكل دائم في أستراليا ومن الممكن الاستفادة من التأمين الصحي الحكومة مديكير.





وأوضحت الحداد المزيد من التفاصيل قائلة: "تسمح هذه التأشيرة بالإقامة الدائمة ولكنها لا تتضمن اي معونات حكومية لمدة 10 سنوات. من الممكن أي يسترد الكفيل حوالي 10 آلاف دولار لكل تأشيرة بعد مرور فترة زمنية محددة."





وبما أن الكلفة تناهز مئة ألف دولار اذا رغب الكفيل باستقدام كلا والديه ونظراً لعدم قدرة كثيرين على تحمل هذه الكلفة، نصحت الحداد بتأشيرة أخرى: "هناك تأشيرة Contributory Parent (Temporary) visa وهي تأشيرة مؤقتة تسمح باستقدام الوالدين لمدة سنتين، ودفع مبلغ أقل. بعد قدوم الأهل إلى أستراليا يمكن للشخص أن يقدم على التأشيرة الدائمة وتسديد باقي الرسوم."





التأشيرة الأخيرة فهي Parent visa وهي تأشيرة دائمة تسمح للوالدين بالبقاء مدى الحياة في أستراليا، ولا تتجاوز رسومها 7 آلاف دولار ولكن البت فيها قد يستغرق 30 عاماً وبالتالي لا يُنصح بتقديم طلب لها سوى لمن يتواجدون على الأراضي الأسترالية بحيث يكون بمقدورهم الانتظار وهم يحملون تأشيرات مؤقتة.





استمعوا إلى مزيد من التفاصيل عن تأشيرات الأهل في الملف الصوتي المُرفق بالصورة أعلاه ضمن بودكاست "طريق الهجرة".





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