"عيشوا مع أبنائكم كي لا ينجرفوا بثقافة التفاهة والإدمان على منصات التواصل": لماذا يدمن المراهقون عليها؟

كيف تتعاملون مع أبنائكم، عندما تلاحظون أنهم أصبحوا مدمنين على استخدام تطبيقات التواصل الالكتروني؟ ولماذا ينجذب إليها المراهقون ويتعلقون بها لدرجة الإدمان؟





وفي الولايات المتحدة رفعت عشرات الولايات دعاوى قضائية ضد الشركات التي تدير منصات التواصل الاجتماعي كفيسبوك وانستغرام وتيك توك ويوتيوب، نيابة عن الأطفال والمناطق التعليمية حول إدمان وسائل التواصل الاجتماعي.





وأشارت تلك الدعاوى إلى أن الأبحاث ربطت استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي بالاكتئاب والقلق والأرق والتدخل في التعليم والحياة اليومية والعديد من النتائج السلبية الأخرى"، وقالت إنها تتسبب لهم بالإدمان.





استمعوا إلى هذه الحلقة من بودكاست دردشة عائلية وفيها استضافت إيمان ريمان وهناء ياسين، المعالجة النفسية وأخصائية العلاقات الأسرية السيدة ريهام أبو سنة - للحديث عن أسباب إدمان المراهقين على منصات التواصل الاجتماعي، مخاطره، وكيفية التعامل معها.



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