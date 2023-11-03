كيف يمكن مساعدة أفراد الأسرة العائدين من قطاع غزة والناجين من القصف في التغلب على تأثير الصدمة؟

EGYPT ISRAEL PALESTINIANS GAZA CONFLICT

epa10954349 Several foreign nationals wait at the Egyptian side of the border after passing the Rafah border crossing between the Gaza Strip and Egypt, in Rafah, Egypt, 02 November 2023. As per the agreement made by Egypt, Israel, and Hamas, a number of foreign nationals and individuals with critical injuries will be permitted to evacuate the besieged territory. More than 8,500 Palestinians and at least 1,400 Israelis have been killed, according to the Israel Defense Forces (IDF) and the Palestinian health authority, since Hamas militants launched an attack against Israel from the Gaza Strip on 07 October, and the Israeli operations in Gaza and the West Bank which followed it. EPA/STRINGER Source: EPA / STRINGER/EPA

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كيف يجب أن يتعامل أفراد الأسرة مع الشخص الذي مر بحوادث صادمة هددت حياته وسلامته أو حياة وسلامة مَن حوله؟

من الناس من ينجو جسديا من الحروب والكوارث والجرائم والدمار، لكن هل يمكنهم أن ينجوا منها نفسيا؟ كيف يمكن لأفراد الأسرة أن يتعاملوا مع الخارجين من مكان كقطاع غزة الآن؟

مع خروج بعض الأستراليين من قطاع غزة أمس وتوجههم إلى مصر في طريق العودة إلى أستراليا، يتبادر للذهن سؤال: كيف حالهم؟ بما يشعرون بعدما رأوا الموت بأعينهم، وعايشوا القصف المتواصل؟

هل يمكن أن يعودوا لمزاولة حياتهم الطبيعية في أستراليا وكأن شيئا لم يكن؟ كيف يمكن لأفراد العائلة التعامل مع العائدين؟ وماذا عن دائرة الأهل والأصدقاء؟ ومتى يجب طلب المشورة المتخصصة؟

نتحدث عن هذا الموضوع بالتزامن مع تمكن عشرين أستراليا من الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح بالأمس، حيث تجري الاستعدادات الحكومية لإعادتهم إلى أستراليا.

استمعوا في هذه الحلقة من بودكاست "دردشة عائلية" إلى لقاء مع مستشارة العلاقات الأسرية وفض النزاعات رند فايد تتحدث عن هذه المحاور:
  • أعراض اضطراب ما بعد الصدمة
  • متى يجب طلب المساعدة؟
  • ما هو دور الزوج أو الزوجة، وأفراد الأسرة؟
  • هل هناك علاج على المدى الطويل؟
  • كلمة أخيرة للناس الذين يعرفون أشخاصا مروا بظروف قاهرة، ماذا عليهم أن يفعلوا؟

استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

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