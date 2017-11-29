دليل الاستقرار: كيفية الاستعداد للعواصف والفيضانات في أستراليا

النقاط الرئيسية غالبًا ما يقوم متطوعو خدمة الطوارئ بدق الأبواب لتحذير السكان قبل حدوث عاصفة شديدة أو فيضان

كما انها تزود السكان بمعلومات عن إجراءات وخيارات الإخلاء

تساعد الخدمات في حماية الممتلكات أو البنية التحتية عن طريق إزالة العناصر الخطرة

يجب أن يفهم السكان مستوى المخاطر لديهم ، حتى يتمكنوا من صياغة إستراتيجية للطوارئ توضح بالتفصيل ما سيفعلونه عند وقوع الكوارث

أن على الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الانهار أن يظلوا على علم دائمًا بأحوال الطقس تحسباً لحدوث حالة فيضان

تعرضت بعض المجتمعات التي تأثرت بالفيضانات لأضرار كارثية في البنية التحتية والمنازل وحتى خسائر في الأرواح. ويبقى التساؤل الأكبر - كيف يمكن الاستعداد لتقلبات الطقس التي قد تجلب الفيضانات؟





عندما تضرب العواصف والفيضانات المناطق في استراليا، تعتمد معظم المجتمعات على خدمات الطوارئ المحلية في الولايات والمقاطعات في الحصول على المساعدة.





وتساعد هذه الوكالات، المعروفة اختصارا باسم SES ، المجتمعات على الاستعداد لحالات الطوارئ من أجل تقليل المخاطر.





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كما تساعد هذه الوكالات في عمليات الإخلاء، ومهام التنظيف والإصلاح بعد توقف المطر وهدوء المياه.





وتعتمد كل خدمة طوارئ محلية على المتطوعين المدربين تدريباً عالياً - مثل كريستينا ساباتو ، التي كانت وما زالت تعمل في نيو ساوث ويلز لسنوات عديدة.



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عندما تضرب العواصف والفيضانات المناطق في استراليا، تعتمد معظم المجتمعات على خدمات الطوارئ المحلية في الولايات والمقاطعات في الحصول على المساعدة

وغالبًا ما يقوم متطوعو خدمة الطوارئ بدق الأبواب لتحذير السكان قبل حدوث عاصفة شديدة أو فيضان.





كما انها تزود السكان بمعلومات عن إجراءات وخيارات الإخلاء.





وقد تساعد الخدمات في حماية الممتلكات أو البنية التحتية عن طريق إزالة العناصر الخطرة أو إعداد أكياس الرمل لبناء جدران مقاومة مؤقتة لإبعاد خطر المياه.





دوروثي تران Dorothy Tran هي مسؤولة قدرات المجتمع في خدمة طوارئ نيو ساوث ويلز تقول أن الخطوة الأولى هي الاستعداد.





وتضيف أنه يجب أن يفهم السكان مستوى المخاطر لديهم ، حتى يتمكنوا من صياغة إستراتيجية للطوارئ توضح بالتفصيل ما سيفعلونه عند وقوع الكوارث.





كما أن على الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الانهار أن يظلوا على علم دائمًا بأحوال الطقس تحسباً لحدوث حالة فيضان.



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ويمكن للمجتمعات مراقبة توقعات الطقس المحدثة من خلال مكتب الأرصاد الجوية أو تطبيقات خدمة الطوارئ أو المواقع الالكترونية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.





كما يجب أن يكونوا مستعدين لوضع خطط الطوارئ الخاصة بهم قبل ارتفاع المياه.





أما إذا كان لديهم أطفال أو حيوانات أليفة أو ماشية، فيجب أن يعرفوا كيف وأين سيأخذونهم إلى بر الأمان.



Source: AAP و اعتمادًا على مستوى الخطر ، قد يحتاجون هؤلاء الاشخاص إلى الإخلاء.





وبدلاً من ذلك ، قد يقررون البقاء والدفاع عن ممتلكاتهم.





في كلتا الحالتين ، يحتاج الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة للفيضانات إلى التفكير في الإمدادات التي سيحتاجون إليها مسبقًا والاحتفاظ بحزمة الطوارئ جاهزة كما توضح السيدة تران.



A storm cell rolls in over Maroubra beach. Source: Instagram

التحضير قبل العاصفة

تقترح تران أيضًا الاحتفاظ بأرقام الاتصال في حالات الطوارئ في متناول اليد ، والتأكد من أن الآخرين يعرفون أيضًا خططك مسبقًا

وتشمل العناصر الضرورية الاخرى الواجب توفرها البطاريات والمصابيح الكهربائية والشموع ومعدات الحماية من المطر والبطانيات ومستلزمات النظافة.





كما يجب توفير مجموعة إسعافات أولية ، والاحتفاظ بالوثائق المهمة ، مثل جوازات السفر أو غيرها من أشكال الهوية ، أو المعلومات المصرفية أو التأمين ، بالإضافة إلى العناصر القيمة الأخرى ، مثل سندات الملكية أو الصور العائلية.





وعلى الرغم من أن أهم توصيات خدمة الطوارئ هي أن يقوم الناس بالإخلاء ، إلا أن بعض ضحايا الفيضانات من ذوي الخبرة قرروا البقاء. وتعيش نيكول فاستل Nicole Wastle في منطقة نهر ماكدونالد السفلى، في بلدة صغيرة في ضواحي سيدني.





وقد غمرت المياه منزلها المكون من طابقين أربع مرات خلال عامين.





ونظرًا لأن أسرتها تحتاج من ثلاثة إلى أربعة أيام للاستعداد للفيضان ، فإنهم يراقبون توقعات الطقس من خلال تطبيق مكتب الارصاد الجوية ويحتفظون بسجل لمستويات مياه النهر.



Property damage at Bay Region, WA Credit: BOM, WA كما توجد بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتخاذها لتجهيز منزلك لعاصفة شديدة.





ويشمل ذلك تنظيف الأوراق من أسطح المنازل لمنع الانسداد وترتيب أو ربط أي شيء يمكن أن ينكسر في الرياح القوية أو يطفو بعيدًا





وكذلك قم بالاصلاح أي ضرر يلحق بالسقف في منزلك ، بما في ذلك البلاط المكسور أو المفقود.



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يعد التواصل مع العالم الخارجي مهما للغاية

كما تحتفظ السيدة Wastle بسترات النجاة وقارب صغير جاهزًا ، في حالة احتياج الأسرة إلى الإخلاء و تتعقب ايضا مستويات المياه داخل منزلها أيضًا.





ويعد التواصل مع العالم الخارجي مهما للغاية.





ولهذا وبسبب تعطل الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة والإنترنت أثناء الفيضانات ، يستخدم بعض الأشخاص أجهزة الاتصال اللاسلكي لكن السيدة Wastle اختارت شيئا مختلفًا.



Nicole Wastle's home in Wiseman's Ferry has almost been completely submerged. كما توصي متطوعة خدمة الطوارئ كريستينا ساباتو بعدم ايقاف المركبات تحت الأشجار أو بالقرب من المزاريب أو بجوار أي شيء يمكن أن يسبب الضرر.





وشددت على أن أهم نصيحة التي قد تنقذ الأرواح هي الامتناع عن القيادة في مياه الفيضانات





فقد تخفي المياه العكرة الحطام أو أضرار الطريق تحتها ، وحتى المجاري وقد تكون هناك تيارات خفية خطيرة أو سيول قادرة على جرف المركبات.





وتضيف السيدة تران أن الأخطار المحتملة الأخرى تشمل المفاجئات غير المتوقعة مثل وجود الافاعي في المياه ...



Tim McKibbin, CEO of REINSW, said floods will have an immediate effect on the available housing stock. Source: AAP / AAP Image/Lukas Coch من المهم أيضًا التحقق من أن بوليصة التأمين الخاصة بك محدثة ومدفوعة لتغطي كل شي.





تأكد ايضا من أن البوليصة تغطيك لأنواع الظروف المناخية المرتبطة يمحل سكنك مثل الفيضانات المفاجئة ، والاضرار الناجمة عن مياه الأمطار ، والانهيارات الأرضية المصاحبة والأضرار التي تسببها الأشجار





المتساقطة.





للمزيد من المعلومات، قم بزيارة المواقع الإلكترونية لخدمات الطوارئ في ولايتك أو منطقتك المحلية





في حالات الطاوارئ اتصل بـ (000).





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