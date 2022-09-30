"كيف ضاع الغرب": بين شواطئ شرق سيدني واوامر الاخلاء عبر الطوافات في الغرب، كيف عاشت سيدني نقيضين في الاغلاق؟

النقاط الرئيسية: حصدت بشرى الخير على جائزة رئيس الوزراء للصحافة الطلابية عم عمل بعنوان "كيف ضاع الغرب"

وثقت الخير في فيلمها كيفية تعامل حكومة الولاية خلال الإغلاق في معايير مزدوجة بين غرب سيدني شرق وشمال المدينة

تساءلت الخير عن سبب هذه الازدواجية التي جعلت المقيمون في غرب سيدني يشعرون بالتمييز وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية

بينما كانت الطالبة بشرى الخير تمتثل لأوامر الاخلاء المشددة في غرب سيدني التي أتت جوًا عبر الطوافات، كانت أستاذة بشرى تستجم على شواطئ شرق سيدني في اغلاق بات فترة استجمامية.





اختارت الطالبة في السنة الرابعة في قسم القانون والصحافة في جامعة سيدني للتكنولوجيا UTS الطالبة بشرى الخير، أن تكون صوت المقيمين في غرب سيدني عبر فيلمها الذي حمل عنوان How The West Was Lost او "كيف ضاع الغرب". حاولت في هذا العمل أن توثق واقعًا عاشه سكان غرب سيدني





تقول الخير:



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" كان علي اعداد عمل في مادة الصحافة، فبادرت استاذتي ودعتني لان استخدم منبر الصحافة لأعطي صوتًا لمعاناتي كمقيمة في غرب سيدني، لذا صورت بهاتفي الخاص مشاهد واقعنا".





صور فيلم الخير الوثائقي "كيف ضاع الغرب"، إلى قصة جزئين من سيدني وواقعين مختلفين من خلال مقارنة تعامل حكومة الولاية مع الوباء في غرب سيدني وكيف اختلفت عن الضواحي الشرقية والشمالية الأكثر ثراءً في المدينة.



Award winner Boushra El Kheir with her proud family في هذا الإطار تطرح الخير تساؤلها قائلة:





لماذا تم التعامل معنا كمواطنين من الدرجة الثانية؟ هل ذلك يعود لأننا مهاجرين ولسنا متحدرين من أصول أنجلوسكسونية؟

لم تتوقع الخير ان يلاقي عملها هذا التجاوب وان يصل الى مرحلة النهايات محققًا فوزًا باهرًا اذ تقول:



" لقد شعرت بغبطة لا يعبر عنها. صدمت عندما سمعت خبر الفوز الذي كرسته لإعطاء صوت لمن لا صوت لهم في غرب سيدني"



Boushra Elkheir wins Premier’s Award for student journalism at the annual Premier’s Multicultural Media Awards



وختمت برسالة للشباب الأسترالي من خلفيات ثقافية عربية قائلة:





ثابروا بالرغم من كل محنة واظهروا للعالم قدراتكم مما يجعل التحدي أسهل أمام الأجيال القادمة

هذا وحضر الحدث رئيس وزراء نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه ووزير التعددية الثقافية مارك كوري ومنظمات إعلامية متعددة الثقافات من جميع أنحاء سيدني.





استمعوا الى المقابلة كاملة في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



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