دليل الاستقرار: كيف يمكنك مساعدة فرد من العائلة يعاني من إدمان الكحول

النقاط الرئيسية: وفقًا لبيانات ABS المنشورة في أذار/مارس 2022، تجاوز واحد من كل أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً أو أكثر إرشادات شرب الكحول في 2020/2021

إدمان الكحول هو عدم القدرة على التحكم في الشرب بسبب الاعتماد الجسدي والعاطفي على الكحول

الأشخاص الذين هاجروا إلى أستراليا هم أقل عرضة لشرب الكحول بشكل مفرط

قد يكون من الصعب جداً على أفراد الأسرة وجود مدمن بين أحد أفرادها لكن المساعدة متاحة

إدمان الكحول آفة مزمنة تصيب العديد من الأشخاص في جميع أنحاء أستراليا، بغض النظر عن العرق أو الفئة العمرية أو الحالة الاجتماعية أو المكان الذي يعيشون فيه.





تُظهر البيانات المنشورة في أذار/مارس 2022 من قبل مكتب الإحصاء الأسترالي (ABS) أن واحداً من كل أربعة أشخاص في أستراليا يبلغون من العمر 18 عاماً وأكثر أي ما يمثل 25.8 في المائة أو 5 ملايين شخص، قد تجاوز إرشادات شرب الكحول.





وفقاً لبيانات المعهد الأسترالي للصحة والرفاهية (AIHW)، من المرجح أن يمتنع الأشخاص من خلفيات متنوعة ثقافياً ولغوياً عن الكحول أكثر من الذين يتحدثون الإنجليزية.





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وتم الكشف أن أكثر من نصف الأشخاص الذين يتحدثون لغة أخرى غير الإنجليزية يمتنعون عن تعاطي التدخين أو شرب الكحول، مقارنة بـ 19.2 في المائة من المتحدثين الأساسيين باللغة الإنجليزية.



Australia ranked above the OECD average for litres of alcohol consumed per capita by people aged 15 or older, at 9.5 compared with 8.7 litres per capita in 2020 (OECD 2021). Credit: Rafael Ben-Ari/Getty Images

كيف تتحقق مما إذا كان أحد أفراد أسرتك في طريقه الى إدمان الكحول

هيلين غيليس هي المديرة التنفيذية لـ Al-Anon Family Group Australia، وهي منظمة تدعم عائلات وأصدقاء مدمني الكحول.





وتقول هيلين إن الأشخاص الذين يتجهون لإدمان الكحول عادة ما يظهرون تغيرات سلوكية.





"يمكن أن تجدهم غالباً غاضبين للغاية أو مستائين، ويمكن أن يصبحوا مراوغين وسريين للغاية، أو يمكن أن يصبحوا انعزاليين".





وتقول إنه قد يكون من الصعب على العائلة والأصدقاء التعرف على الأعراض.





"نحن نعلم أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يبدو أنهم يعملون في وظائف جيدة، لكن يمكن أن يكون لديهم مشاكل كبيرة مثل إدمانهم للكحول".



Having a parent that suffers from alcohol abuse issues may deeply impact a child's development and overall life. Credit: Richard Hutchings/Getty Images "يمكن أن يكونوا مثاليين في العمل ثم يعودون إلى المنزل ولا يكون التعامل معهم سهلاً، هذا النوع من التغيير يشير إلى أن شيئاً ما ليس على ما يرام".





إليانور كوستيلو هي مديرة الأدلة في مؤسسة الكحول والمخدرات (ADF)، وهي منظمة تمولها الحكومة وتهدف لتقليل الأضرار الناجمة عن الكحول والمخدرات.





وتقول إليانور إن علامة أخرى واضحة على الإدمان قد تكون تغييراً في مستوى مشاركة الشخص في الأنشطة التي كانت مهمة بالنسبة له سابقاً.





وقد تلاحظ أن مستويات طاقتهم منخفضة ولا يشاركون بنفس الطريقة.



مراحل إدمان الكحول والعلامات على ذلك

لا يدمن الشخص على الكحول بين عشية وضحاها، بل يتطور من خلال شرب الكحول على المدى الطويل.





وحدّد الخبراء خمس مراحل لإدمان الكحول:



سوء المعاملة من حين لآخر وهو مخمور زيادة معدل تناول الكحول تناول الكحول يتحول لمشكلة الاعتماد على الكحول الإدمان

يؤدي الإدمان على الكحول للسيطرة على روتين الشخص اليومي رغم إدراكه للآثار الضارة للشرب، لأن المدمن على الكحول لا يعود قادراً على التحكم في ذلك.





الإدمان هو المرحلة الأخيرة في هذا المسار، حين يصبح شرب الكحول استجابة لحاجة جسدية ونفسية، ليس فقط للمتعة.





عندما يستيقظ مدمنو الكحول، قد يشعرون بالأعراض التالية:



الغثيان

رعاش الجسم

التعرق

تهيج شديد

تسارع ضربات القلب

مشكلة في النوم

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الكحول والصحة العقلية

تقول إليانور إن الصلة بين الكحول والصحة العقلية وثيقة للغاية ومعقدة، ويلجأ العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية إلى الكحول كوسيلة للهروب أو العلاج الذاتي، حيث يوجد علاقة بين تعاطي الكحول والمخدرات ومشاكل الصحة العقلية.





ويمكن أن تجعل مشاكل الصحة العقلية من الصعب على الأفراد التوقف عن الشرب، وتزيد من احتمالية التبعية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مثل الإفراط في الشرب.



كيفية إجراء محادثة مع مدمن لمساعدته

إذا كنت تعتقد أن أحد أفراد أسرتك يعاني من مشكلة متعلقة بتناول الكحول، فإن الخطوة الأولى هي التحدث إليه حول هذه المشكلة.





لكن قد لا تكون هذه مهمة سهلة، لأنه من المحتمل أن يكون في حالة إنكار.





وتشرح السيدة هيلين أن إدمان الكحول "مرض نفسي تقريباً، حيث يكون الشخص مأسوراً تماماً بالكحول"، لذلك سيفعلون أي شيء لتجنب التوقف.





"سوف يكذبون، وسوف يفعلون أي شيء في وسعهم ... لأن أجسادهم تتوق إلى المشروب".





وقبل إجراء المحادثة، من المهم أن يحصل الأصدقاء والعائلة على إرشادات مهنية.





تقول إليانور إن موقع ADF الإلكتروني به موارد متاحة بالعديد من اللغات لمساعدة الأشخاص على تخطيط طريقتهم في الكلام، وفهم الأسئلة التي يجب طرحها.





اجعلهم يشعرون وكأنهم يتلقون الرعاية، وأن بإمكانهم الوثوق بالأشخاص من حولهم

"تأكد من أنهم يدركون مدى اهتمامك بهم، وأنك موجود للحديث عن أي شيء قد يحدث في حياتهم".





LISTEN TO ضمن فقرة دليل الاستقرار الاسبوعية نسلط الضوء اليوم على برنامج (سجلي الصحي My Health Record). SBS Arabic24 09/11/2017 05:13 Play

الإفراط في شرب الكحول والعنف المنزلي

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يرتبط تعاطي الكحول ارتباطاً وثيقاً بالسلوك العدواني أكثر من أي نوع آخر من المؤثرات العقلية.





وتقول إليانور: "إذا كان هناك احتمال لحدوث عنف منزلي أخرج نفسك من الموقف إذا استطعت، وإذا كنت في خطر مباشر، اتصل بالرقم 000".



من غير المقبول أن يكون لديك شخص عدواني أو عنيف في حياتك.

Alcohol use disorder can be mild, moderate, or severe. Lasting changes in the brain caused by alcohol misuse perpetuate alcohol use disorder and make individuals vulnerable to relapse. Source: Moment RF / Nuria Camps Curtiada/Getty Images

مرض تدريجي

إدمان الكحول هو اضطراب يحدث بشكل تدريجي، لذلك تتدهور حالة المريض بمرور الوقت.





وتحذر هيلين من أنه في كل مرة يتناول فيها مدمن الكحول شراباً، يزداد الأمر سوءاً.





الإفراط في الشرب لفترة طويلة يمكن أن يغيّر كيمياء الدماغ، ويؤثر على المسارات العصبية ويعيق نمو الدماغ لدى الشباب.





"كلما زاد استهلاكك للكحول، يمكن أن تشعر بالحزن، لأنه يسبّب الاكتئاب، كما يضع الكثير من الضغط على جسمك، ويزيد من معدل ضربات قلبك".





يمكن أن يساعد البحث عن الدعم خلال المراحل المبكرة من مشكلة الادمان في الوصول الى نتيجة، لكن إليانور تضيف أن التوقف عن شرب الكحول دون نصيحة طبية قد يشكل خطراً على مدمني الكحول.





يقدم موقع Path2Help أكثر من 10,000 خدمة مساعدة ودعم، بعضها محلي.





"يحتوي أيضاً على الكثير من معلومات المساعدة الذاتية لأنهم قد لا يكونون مستعدين للتحدث إلى شخص ما، ولكنهم قد يكونون مستعدين لمراجعة بعض الأشياء التي قد يتمكنون من القيام بها للبدء بتلك الخطوات الأولى للحصول على بعض المساعدة والدعم".



LISTEN TO قد يكون إرسال الأطفال المصابين بالحساسية والحساسية المفرطة إلى المدارس مصدر قلق لكثير من الآباء ، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين وصلوا حديثًا إلى أستراليا ، والذين قد لا يكونوا على دراية بالأنظمة والإرشادات المعمول بها. SBS Arabic24 04/08/2022 05:49 Play

مساعدة للعائلات

قد تكون رؤية أحد أفراد أسرتك يتغير بسبب الإفراط في شرب الكحول مؤلمة ومربكة للغاية.





تقول إليانور: "يمكنك قضاء سنوات في محاولة دعمهم. يمكن أن يؤثر ذلك حقًا على الأسرة بشكل عام، من المهم حقاً أن تدرك ذلك".





وتقول هيلين إنه بمجرد أن يطلب أفراد الأسرة المساعدة المهنية، قد يشجع ذلك الشخص المقرب على علاج إدمانه.





"أعتقد أن أحد أصعب الأشياء التي نواجها هي رؤية الأشخاص الذين نهتم بهم ونحبهم وهم يتألمون، ولكن علينا أن نعتني بأنفسنا وعلينا اتخاذ قرارات حول ما هو مناسب لأنفسنا".





لطلب المساعد اتصل على الأرقام أدناه، أو اضغط على الرابط:



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