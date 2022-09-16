"لا افهم الكلمات لكن صوت فيروز يخترقني": كيف تؤدي شابة من جزر ساموا "سألوني الناس"؟

ولدت كايلا فسافالو في استراليا لأب من جزر ساوموا والدة من اصول لبنانية.





اكتشفت موهبة الصوت منذ طفولتها وبدأت رحلتها مع الموسيقى وصوت السيدة فيروز مع جدّتها التي كانت تسمع كايلا أغاني السيدة فيروز رغم أنها لم تكن قادرة على فهم كلمات الأغاني، اذ تقول:



عرفتني جدتي على صوت فيروز واول مرة أديت لها على خشبة المسرح كانت ضمن فعاليات ميراث

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شاركت كايلا مع عدد من الطلبة في مدرسة العائلة المقدسة المارونية في نشاطات لجنة ميراث في البال حيث أدّت أغنية "سألوني الناس" واستعانت بالترجمة لفهم عميق للكلمات ونقل صادق لاحساس الأغنية.



Young Kayla Fassavalu proudly wearing her Samoan traditional dress



تقول كايلا التي تفتخر بجذورها التي تجمع ثقافتين تلتقيان في الارتباط والتواصل الانساني:





" افتخر بأن انتمي لثقافتين مبنيتان على الارتباط الا ان ثقافة والدي هي اكثر هدوءًا من ثقافة والدتي اللبنانية الصاخبة".



وعن تذوقها للأكل اللبناني تقول كايلا:



من لا يحب الأكل اللبناني؟ لا شيء يضاهيه في العالم!

كيف أدّت كايلا فسافالو أغنية "سألوني الناس" للسيدة فيروز وحملتنا بصوتها ايضًا الى ساوما؟



استمعوا الى صوتها في الملف الصوتي أعلاه.







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