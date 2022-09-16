SBS Arabic24

"لا افهم الكلمات لكن صوت فيروز يخترقني": كيف تؤدي شابة من جزر ساموا "سألوني الناس"؟

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Kayla Fassavalu, a young talented Samoan Australian that sings for Feiruz

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نشر في: 16/09/2022 10:28am, آخر تحديث: 16/09/2022 1:01pm
By Petra Taok
تقديم: Fares Hassan, Petra Taok
المصدر: SBS

الغناء هو لغة الروح الخفية، يتخطى اللغة والحدود الجغرافية والعرق او اللون. أحبت كايلا فسافالو الشابة الأسترالية الموهوبة من ساموا فيروز وغنت لها على خشبة المسرح بشغف شابة قد لا تتقن العربية لكنها تتقن وتتذوق الفن الفيروزي! هل ورثت ذلك من جينات والدتها اللبنانية الأصل؟

نشر في: 16/09/2022 10:28am, آخر تحديث: 16/09/2022 1:01pm
By Petra Taok
تقديم: Fares Hassan, Petra Taok
المصدر: SBS
ولدت كايلا فسافالو في استراليا لأب من جزر ساوموا والدة من اصول لبنانية.

اكتشفت موهبة الصوت منذ طفولتها وبدأت رحلتها مع الموسيقى وصوت السيدة فيروز مع جدّتها التي كانت تسمع كايلا أغاني السيدة فيروز رغم أنها لم تكن قادرة على فهم كلمات الأغاني، اذ تقول:
عرفتني جدتي على صوت فيروز واول مرة أديت لها على خشبة المسرح كانت ضمن فعاليات ميراث
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شاركت كايلا مع عدد من الطلبة في مدرسة العائلة المقدسة المارونية في نشاطات لجنة ميراث في البال حيث أدّت أغنية "سألوني الناس" واستعانت بالترجمة لفهم عميق للكلمات ونقل صادق لاحساس الأغنية.
Kayla Fassavalou
Young Kayla Fassavalu proudly wearing her Samoan traditional dress

تقول كايلا التي تفتخر بجذورها التي تجمع ثقافتين تلتقيان في الارتباط والتواصل الانساني:

" افتخر بأن انتمي لثقافتين مبنيتان على الارتباط الا ان ثقافة والدي هي اكثر هدوءًا من ثقافة والدتي اللبنانية الصاخبة".
وعن تذوقها للأكل اللبناني تقول كايلا:
من لا يحب الأكل اللبناني؟ لا شيء يضاهيه في العالم!
كيف أدّت كايلا فسافالو أغنية "سألوني الناس" للسيدة فيروز وحملتنا بصوتها ايضًا الى ساوما؟
استمعوا الى صوتها في الملف الصوتي أعلاه.
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