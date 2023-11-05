وكانت مواقع إلكترونية داخل الولايات المتحدة قد تناولت هذا الموقف في المؤتمر، مشككة في رواية الشاعر ومتهمة إياه "بالسلوك العدائي" تجاه إسرائيل.
"فقدت 160 شخصاً من عائلتي": صحافي فلسطيني يوجه "أسئلة صعبة" لمسؤول كبير في واشنطن
Palestinian American journalist Suhail Al Shaer
ما زال الموقف الأمريكي من وقف إطلاق النار في قطاع غزة ثابتاً على الرفض، تاركاً المجال مفتوحاً لـ "هدن إنسانية" لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي قضى فيه أكثر من 9000 آلاف مدني بينهم 4000 طفل في العمليات العسكرية الإسرائيلية التي انطلقت بعد عملية لحركة حماس في العمق الإسرائيلي أوقعت 1400 قتيل إسرائيلي وأكثر من 230 رهينة. الموقف الأمريكي الذي جرى التأكيد عليه على لسان وزير الخارجية الأمريكي – الذي يزور الشرق الأوسط للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب – أنثوني بلينكن. وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أيضاً قد أكد منذ أيام من البيت الأبيض على هذا الموقف ولكن ما كان مختلفاً هو حضور الصحافي الأمريكي من أصول فلسطينية في المؤتمر، سهيل الشاعر والذي استهل سؤاله لكيربي بالحديث عن فقدان 160 من أفراد عائلته الممتدة في القصف الإسرائيلي في غزة، متسائلاً عن "عدد المدنيين الذين يجب أن يسقطوا" قبل أن تدعم واشنطن وقفاً لإطلاق النار. كيف رد كيربي؟ وما هي قصة الشاعر؟ استمعوا إلى اللقاء الصوتي معه عبر الضغط على الملف الصوتي أعلى الصفحة.
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