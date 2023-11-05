"فقدت 160 شخصاً من عائلتي": صحافي فلسطيني يوجه "أسئلة صعبة" لمسؤول كبير في واشنطن

original-E01B1BBD-43B2-4FC6-9C8D-86BF0026A25A.jpeg

Palestinian American journalist Suhail Al Shaer

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

ما زال الموقف الأمريكي من وقف إطلاق النار في قطاع غزة ثابتاً على الرفض، تاركاً المجال مفتوحاً لـ "هدن إنسانية" لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي قضى فيه أكثر من 9000 آلاف مدني بينهم 4000 طفل في العمليات العسكرية الإسرائيلية التي انطلقت بعد عملية لحركة حماس في العمق الإسرائيلي أوقعت 1400 قتيل إسرائيلي وأكثر من 230 رهينة. الموقف الأمريكي الذي جرى التأكيد عليه على لسان وزير الخارجية الأمريكي – الذي يزور الشرق الأوسط للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب – أنثوني بلينكن. وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي أيضاً قد أكد منذ أيام من البيت الأبيض على هذا الموقف ولكن ما كان مختلفاً هو حضور الصحافي الأمريكي من أصول فلسطينية في المؤتمر، سهيل الشاعر والذي استهل سؤاله لكيربي بالحديث عن فقدان 160 من أفراد عائلته الممتدة في القصف الإسرائيلي في غزة، متسائلاً عن "عدد المدنيين الذين يجب أن يسقطوا" قبل أن تدعم واشنطن وقفاً لإطلاق النار. كيف رد كيربي؟ وما هي قصة الشاعر؟ استمعوا إلى اللقاء الصوتي معه عبر الضغط على الملف الصوتي أعلى الصفحة.

وكانت مواقع إلكترونية داخل الولايات المتحدة قد تناولت هذا الموقف في المؤتمر، مشككة في رواية الشاعر ومتهمة إياه "بالسلوك العدائي" تجاه إسرائيل.

استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.

شارك

اخترنا لك

11:14
Centrelink sign

ما هي الفئة التي تعد الرابح الأكبر من التغييرات التي حصلت على دفعات السنترلنك؟

A group of men wearing suits walk together. One middle-aged man with a white beard raises his right hand.

من النشأة إلى الآن.. كل ما تريد معرفته عن حركة حماس

instagram

من المأساة يولد الأمل: عائلة عبدالله تنتظر مولوداً جديداً

09:07
Singer Noor Alabdalah

المطربة العراقية نور العبد الله تصف ما تعرضت له من طرائف يوم تصوير أغنيتها

A composite image of an art deco theatre and people sitting in a laneway.

ضاحيتان من سيدني وملبورن بين الأفضل في العالم. ما هما؟

Police tape outside a building entrance that has the sign St Andrew's Cathedral School above it

العثور على شابة مقتولة في مدرسة راقية بقلب سيدني

06:34
Israel Palestinians

من هم عرب 48؟ ولماذا تُطلق عليهم هذه التسمية؟

Copy of 2 WAY WEBSITE HEADER (21).jpg

أستراليا تنعي أول ضحية لها في أحداث غزة

Latest podcast episodes

398412708_10161143990342220_4437267711432794578_n.jpg

اجتماع مطول بين شرطة فيكتوريا وقادة المجتمع لبحث تأثير الحرب على غزة

Days of War in Gaza, Palestine - 28 Oct 2023

ماذا قال مقرر الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن وضع غزة وكيف رد وزير أسترالي؟

Inas Saqqa.jpeg

أصدقاء الفنانة الفلسطينية إيناس السقا يذكرون مآثرها وإنجازاتها بعدما قتلت في القصف الإسرائيلي على غزة

EGYPT ISRAEL PALESTINIANS GAZA CONFLICT

كيف يمكن مساعدة أفراد الأسرة العائدين من قطاع غزة والناجين من القصف في التغلب على تأثير الصدمة؟