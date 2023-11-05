"فقدت 160 شخصاً من عائلتي": صحافي فلسطيني يوجه "أسئلة صعبة" لمسؤول كبير في واشنطن

وكانت مواقع إلكترونية داخل الولايات المتحدة قد تناولت هذا الموقف في المؤتمر، مشككة في رواية الشاعر ومتهمة إياه "بالسلوك العدائي" تجاه إسرائيل.



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